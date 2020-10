OnePlus : le cofondateur Carl Pei quitte le fabricant de smartphones

TechCrunch et Android Central ont confirmé cette mauvaise nouvelle pour le fabricant de smartphones en citant leurs propres sources.

Carl Pei présentant le design du OnePlus Nord – Crédit : Marques Brownlee / YouTube

Carl Pei a été l’un des fondateurs de OnePlus, aux côtés de Pete Lau, et a contribué à transformer la société. Cependant, il semble que Pei ait maintenant quitté son rôle au sein de la société après près de sept ans au sein de l’entreprise. Carl Pei incarnait l’image de OnePlus en occident, grâce à sa connaissance de la langue anglaise, ce qu’il manque encore à Pete Lau.

Cet événement intervient la veille de la présentation du prochain smartphone phare de OnePlus, le OnePlus 8T. Les deux couleurs du OnePlus 8T Lunar Silver et Aquamarine ont déjà été dévoilées par Ishan Agarwal. OnePlus devrait également présenter les OnePlus Buds Z, qui ont un design très similaire aux AirPods Pro d’Apple, ainsi qu’une smartwatch avec un design circulaire, la OnePlus Watch.

Deux sources familières avec le sujet ont confirmé à Android Central que Pei avait quitté son poste à OnePlus ces dernières semaines, et n’apparaît plus dans le dernier organigramme que la société a partagé à ses employés via une note interne.

De plus, deux sources ont confirmé à TechCrunch que Pei est en train de passer à autre chose. Selon ces sources, Carl Pei est actuellement à la recherche d’investissements et de capitaux pour monter sa propre entreprise, dans un domaine encore inconnu.

Pete Lau s’est aussi éloigné de OnePlus

L’autre co-fondateur de OnePlus, Pete Lau, est toujours dans l’entreprise et occupe le poste de PDG. Cependant, il a détourné une partie de son attention de OnePlus, puisqu’il occupe maintenant un rôle important au sein de la société mère OPPO depuis le mois d’août. Il contribuerait au développement et à la planification des produits entre les marques OPPO, Realme et OnePlus.

On ne sait pas ce que cela signifie pour l’avenir de OnePlus ni qui va remplacer Carl Pei pour la conférence du 14 octobre. Il sera difficile pour les fans de voir quelqu’un remplacer Carl Pei.

Source : TechCrunch