OnePlus : le fabricant chinois ne sortira pas de OnePlus Nord SE cette année

Le leaker Max Jambor a affirmé que OnePlus aurait abandonné le projet du OnePlus Nord SE (Special Edition), qui aurait dû être lancé à la fin de l’année dernière ou au début de cette année.

OnePlus Nord SE boîte – Crédit : @thebookisclosed / Twitter

Le fabricant chinois vient de dévoiler ses OnePlus 9 et 9 Pro, deux smartphones haut de gamme. Cependant, OnePlus propose aussi depuis l’année dernière des smartphones milieu de gamme. En effet, nous avions pu tester son premier téléphone dans cette catégorie, le OnePlus Nord. Comme à son habitude, OnePlus avait réussi à proposer un excellent rapport qualité prix, qui le rendait plus intéressant que ses concurrents directs comme le Pixel 4a.

Quelque temps plus tard, celui-ci avait été rejoint par les OnePlus N100 et N10 5G que nous avions aussi pu tester. Bien qu’ils aient souffert du placement tarifaire agressif des smartphones Redmi et Poco en Europe, ceux-ci se sont très bien vendus outre-Atlantique.

Le OnePlus Nord SE a été abandonné

Selon Max Jambor, l’édition spéciale du OnePlus Nord a été abandonnée. Le leaker @thebookisclosed avait pourtant réussi à dénicher le design de la boîte du smartphone. L’abandon de ce smartphone ne signifie pas que OnePlus ne sortira pas de smartphone SE à l’avenir, mais aucun ne semble être prévu cette année.

De plus, on sait que OnePlus prépare actuellement la sortie du OnePlus Nord 2, dont on ne connait encore que peu de choses. On sait cependant qu’il ne serait pas propulsé par un processeur de Qualcomm, mais par un MediaTek Dismensity 1200. Le processeur est gravé en 6 nm par TSMC. Son chipset utilise un cœur Cortex-A78 ARM à 3,0 GHz, trois cœurs Cortex-A78 à 2,6 GHz et quatre cœurs Cortex-A55 à 2,0 GHz. Pour la partie graphique, il utilise l’ARM Mali-G77 MC9.

Ce dernier a l’avantage de proposer d’excellentes performances pour un prix contenu, ce qui permettra à OnePlus d’être encore plus agressif sur les tarifs. Selon Android Central, le OnePlus Nord 2 devrait être dévoilé au second trimestre de cette année.

Source : Max Jambor