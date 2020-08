OnePlus : le petit frère du Nord pourrait se contenter d’un chargeur de 18W

OnePlus est récemment entré dans l’arène du milieu de gamme avec le OnePlus Nord et il a été bien accueilli par les utilisateurs. Toutefois, sa disponibilité n’a été limitée qu’au marché indien et européen.

Quelques semaines après la sortie du premier OnePlus Nord, le leaker Max J. a révélé dans un tweet que que de nouveaux appareils portaient le nom de code « Billie ». Concept Creator et Max ont décidé de les appeler Aurora et ont présenté leur design à travers une vidéo.

Crédit : @MaxJmb / Twitter

Leur design est basé sur les informations fournies par les sources du leaker, et pourrait être très proche des produits finaux. Apparemment, il y aurait deux téléphones, Billie 1 et Billie 2, ce qui signifie que nous devrions obtenir une version standard et une version Pro/Lite.

En effet, un mystérieux OnePlus Nord était apparu dans GeekBench avec un chipset Snapdragon 690. C’est le premier chipset Qualcomm de la série 6xx à être équipé d’un modem 5G intégré.

Un OnePlus Nord (Lite ?) limité à 18W

Selon les informations trouvées par MySmartPrice, un nouveau smartphone OnePlus a récemment été certifié par le site web TÜV Rheinland.

Conformément au site web de certification, le smartphone OnePlus sera livré avec une charge rapide de 18W (9V/2A) maximum. Hormis la puissance de sortie du courant, aucune autre information supplémentaire n’est mentionnée dans la liste du site web. En comparaison, le OnePlus Nord est équipé de la charge rapide Warp Charge 30T avec une sortie de 30W (5V/6A).

Par conséquent, avec une recharge rapide aussi faible, le téléphone serait le premier appareil bas de gamme du fabricant chinois. Cependant, certains clients seront ravis de pouvoir troquer la recharge rapide contre la prise en charge de la 5G dans un téléphone abordable. Après tout, l’entreprise a beaucoup d’avantages en plus de ses technologies de recharge.

En attendant d’en apprendre plus sur les prochains smartphones de OnePlus, vous pouvez aller lire le test du OnePlus Nord.

Source : mysmartprice