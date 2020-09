OnePlus N10 5G : une fuite révèle les caractéristiques du petit frère du OnePlus Nord

Android Central appelle ce téléphone le OnePlus Nord 10 5G, mais un leaker très bien informé des projets de OnePlus, MaxJmb, a déclaré que le téléphone s’appellera OnePlus N10 5G.

Crédit : Concepts des smartphones OnePlus – @MaxJmb / Twitter

Comme son grand frère, le OnePlus Nord, le OnePlus N10 5G aurait un écran 1080p 90 Hz de 6,49 pouces. Cependant, il se pourrait que celui-ci se contente d’un dalle LCD et non plus OLED.

Du point de vue des performances, il semble qu’il sera légèrement moins puissant que le OnePlus Nord. En effet, au lieu du Snapdragon 765G et 8 Go de RAM, le OnePlus N10 5G aurait un Snapdragon 690 et 6 Go de RAM dans sa version de base. Celle-ci aurait droit à 128 Go de stockage interne. Le Snapdragon 690 est le premier processeur Qualcomm de la série 6 à être compatible 5G.

Côté photo, le téléphone serait équipé d’un capteur principal de 64 MP, d’un capteur ultra grand-angle de 8 MP et de deux autres capteurs de 2 MP. À titre de comparaison, le Nord possède un capteur principal de 48 MP, un ultra grand-angle de 8 MP, un capteur macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 5 MP. Il se pourrait bien que le capteur 64 MP du OnePlus N10 5G soit un Sony IMX682, qu’on peut retrouver sur le POCO X3 NFC ou le Redmi K30 Ultra.

Prix et disponibilité

Le OnePlus N10 5G devrait être présenté en même temps que le OnePlus 8T à la fin du mois de septembre. Il ne serait pas impossible de voir le téléphone être commercialisé au prix de 299 euros en Europe, comme le OnePlus Nord est, lui, vendu à 399 euros.

Un autre téléphone encore plus abordable, équipé d’un Snapdragon 460, pourrait être dévoilé plus tard dans l’année. Celui-ci pourrait être vendu au prix de 199 euros.

Source : Android Central