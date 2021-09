OnePlus Nord 2 est à petit prix grâce à une ODR de 50 €

Pour vous offrir le OnePlus Nord 2 c’est le moment de profiter de cette offre de remboursement de 50 €. Grâce à elle, vous pourrez acheter le smartphone pour 349 € au lieu de 399 € chez Darty. Vous avez jusqu’au 26 septembre 2021 pour utiliser cette ODR.

Le prix du OnePlus Nord 2 chute de 50 € grâce à une ODR

Ce smartphone milieu de gamme de la marque propose des prestations haut de gamme pour un tarif raisonnable. Il est d’autant plus judicieux d’en profiter actuellement puisque grâce à cette belle offre de remboursement de 50 €, son prix passe de 399 € à 349 €.

Toutefois, pour profiter de ce bon plan, il faudra acheter le produit en question au plus tard le 26 septembre 2021 et renvoyer les documents nécessaires dernier délai le 15 octobre. Vous recevrez votre remboursement de 50 € par virement bancaire dans un délai de 5 semaines.

Concernant les caractéristiques techniques du OnePlus Nord 2, sachez qu’il possède un écran AMOLED FHD+ avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Avec son processeur MediaTek Dimensity 1200-AI et ses 8 Go de RAM, cette configuration vous assurera une utilisation performante que ce soit pour faire tourner vos applications ou vos jeux préférés. Sa batterie de 4500 mAh, vous permettra de tenir toute la journée et même plus si votre utilisation quotidienne est raisonnable.

Toutefois, si ce modèle ne répond pas à toutes vos attentes, vous pouvez prendre le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.