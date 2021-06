OnePlus Nord 2 : le design sur smartphone s’inspire de celui du OnePlus 9 !

En 2020, OnePlus a élargi sa gamme de produits avec le OnePlus Nord milieu de gamme. De nouveaux rendus dévoilés par 91mobiles et OnLeaks nous ont donné un bon aperçu de ce à quoi le prochain téléphone de la gamme Nord pourrait ressembler.

Comme à son habitude, le célèbre leaker OnLeaks a partagé en avance le design du futur OnePlus Nord 2, qui succèdera directement au OnePlus Nord que nous avions pu tester l’année dernière.

OnePlus Nord 2 – Crédit : OnLeaks

Après avoir dévoilé la plupart de ses caractéristiques techniques, OnLeaks a désormais dévoilé le nouveau design du OnePlus Nord 2, qui semble beaucoup s’inspirer de celui de la gamme premium OnePlus 9. En effet, le smartphone offre un écran plat Full HD+ AMOLED de 6,43 pouces, compatible avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Dans le coin supérieur gauche, on peut noter la présence d’un poinçon, comme c’est le cas sur le OnePlus 9.

C’est surtout au niveau du module photo que la ressemblance est frappante. Même si ce smartphone n’est pas conçu en partenariat avec Hasselblad comme c’est le cas du OnePlus 9, la disposition des capteurs est la même. On retrouve trois capteurs, dont deux plus imposants, ainsi qu’un Flash LED.

Le OnePlus Nord 2 proposera des caractéristiques techniques intéressantes

Contrairement à son prédécesseur, le smartphone abandonnera les processeurs de Qualcomm pour un MediaTek Dimensity 1200. Celui-ci n’a rien à envier au Snapdragon 870, que l’on peut par exemple retrouver dans le récent POCO F3. La puce sera épaulée par 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Le OnePlus Nord 2 serait alimenté par une batterie de 4500 mAh, compatible avec la recharge filaire 30 W.

Les fuites ont également révélé quelques détails sur le matériel photo du OnePlus Nord 2. En effet, on sait désormais que l’appareil disposera d’une triple caméra de 50 MP + 8 MP + 2 MP à l’arrière et d’une caméra selfie de 32 MP à l’avant. Le capteur principal serait un Sony IMX766, que l’on retrouve notamment dans l’OPPO Find X3 Pro, mais aussi sur le OnePlus 9 en ultra grand-angle. Cette année, OnePlus pourrait donc corriger le plus gros problème de cette gamme : ses performances en photo.

On peut également noter l’absence de prise casque, un port USB-C pour la recharge et des dimensions de 160 x 73,8 x 8,1 mm. Pour l’instant, sa date de présentation et son prix sont encore inconnus, mais le fabricant chinois pourrait bien lever le voile sur son smartphone dans les semaines qui viennent.

Source : 91mobiles