OnePlus Nord 2 : on connait déjà toutes les caractéristiques techniques du smartphone

Alors que sa présentation n’est pas attendue avant plusieurs semaines, le OnePlus Nord 2 vient de faire l’objet d’une fuite d’envergure. OnePlus avait accidentellement annoncé l’existence du smartphone, et nous connaissons désormais toutes ses spécifications grâce au leaker OnLeaks.

OnePlus Nord – Crédit : Marques Brownlee

Celui-ci confirme que le smartphone abandonne les processeurs de Qualcomm pour un MediaTek Dimensity 1200. Il s’agit de la puce la plus puissante de MediaTek. L’année dernière, le OnePlus Nord, que nous avions pu tester, utilisait un Snapdragon 765G, la puce milieu de gamme de Qualcomm. La puce sera épaulée par 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

Le OnePlus Nord 2 reprend les codes du OnePlus Nord et améliore la partie photo

D’après les informations du leaker, le OnePlus Nord 2 sera équipé d’un écran Full HD+ AMOLED de 6,43 pouces, compatible avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. On retrouvera aussi un capteur d’empreintes digitales sous l’écran. Il s’agit donc des mêmes caractéristiques que son prédécesseur. Cependant, le nouveau modèle sera alimenté par une batterie de 4500 mAh, contre seulement 4115 sur le OnePlus Nord classique. On pourra donc s’attendre à une bien meilleure autonomie sur ce nouveau modèle.

C’est surtout du côté de la photo que OnePlus a apporté des améliorations à son smartphone. En effet, celui-ci devrait être équipé du même capteur principal que l’OPPO Find X3 Pro, un IMX766 de 50 MP. Il sera accompagné par deux autres capteurs de 8 MP et 2 MP. Le module caméra du OnePlus Nord 2 sera similaire à celui du OnePlus 9 Pro, mais avec l’objectif inférieur droit remplacé par un flash LED. A l’avant, vous pourrez capturer de beaux selfies grâce à un capteur de 32 MP.

OnePlus pourrait présenter le Nord 2 à la fin du mois juillet prochain. Son prix devrait être similaire au modèle de l’année dernière, qui était affiché à 399 euros à sa sortie. En attendant, OnePlus dévoilera aujourd’hui le Nord CE 5G, un smartphone abordable.

Source : 91mobiles