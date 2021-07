OnePlus Pad : le fabricant chinois pourrait bientôt lancer une tablette !

OnePlus a fait son entrée sur le marché des smartphones il y a maintenant 8 ans. Depuis, la société a proposé de nombreux autres appareils tels que des écouteurs ou encore une montre, et pourrait bientôt lancer sa propre tablette.

Nos confrères de MySmartPrice ont repéré que la société a déposé une marque auprès de l’EUIPO pour le nom « OnePlus Pad », laissant entendre que la firme veut faire sa première incursion dans les tablettes tactiles

OnePlus Nord – Crédit : Denis Cherkashin / Unsplash

Le fabricant chinois propose actuellement une large gamme de smartphones Android dans différents segments de prix, des téléviseurs intelligents en Inde, un bracelet pour le suivi de la condition physique et une montre connectée, et même des écouteurs TWS. OnePlus serait désormais prêt à étendre son portefeuille de produits aux tablettes Android, un marché ou Samsung règne en maître.

Le dépôt auprès de l’EUIPO, publié le 1er juillet, n’apporte pas beaucoup d’informations sur la OnePlus Pad, que ce soit son design, ses spécifications ou encore ses fonctionnalités. Comme le dépôt a été réalisé auprès d’une autorité européenne en anglais et en français, on imagine que la OnePlus Pad sera disponible sur notre marché, contrairement à d’autres produits qui sont réservés au marché indien.

OnePlus pourrait travailler sur sa tablette avec OPPO

OnePlus ne serait pas la seule marque de BBK Electronics à travailler sur une tablette. En effet, Realme serait également en train de travailler sur sa propre tablette, et Vivo et OPPO pourraient également dévoiler leurs propres appareils cette année.

On sait que OnePlus et OPPO se sont récemment beaucoup rapprochés, et il ne serait pas impossible que les deux fabricants chinois travaillent conjointement sur une gamme de tablettes. La tablette de OnePlus devrait utiliser la surcouche OxygenOS, que l’on retrouve déjà sur ses smartphones.

Pour rappel, OxygenOS ne va pas disparaître malgré la fusion avec OPPO. En effet, même si OnePlus utilise désormais ColorOS en Chine, le fabricant continuera d’utiliser sa propre surcouche à l’international. Cependant, les deux surcouches partagent désormais une base commune, ce qui a permis à OnePlus d’annoncer que ses smartphones haut de gamme disposeront désormais de 3 ans de mises à jour Android et 4 ans de mises à jour de sécurité.

En attendant la sortie d’une OnePlus Pad, on sait que le fabricant va bientôt sortir un nouveau smartphone milieu de gamme. En effet, d’ici la fin du mois, OnePlus devrait dévoiler son smartphone Nord 2, dont nous connaissons déjà le design.

Source : mysmartprice