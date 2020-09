OnePlus : Pete Lau confirme qu’il n’y aura pas de OnePlus 8T Pro cette année

Nous savons depuis quelques semaines qu’il n’y aura pas de OnePlus 8T Pro, OnePlus se concentrant plutôt sur le OnePlus 8T classique. Nous en avons maintenant la confirmation officielle grâce à une publication sur Weibo du fondateur et PDG de OnePlus, Pete Lau.

Lau conseille aux utilisateurs qui souhaitent un téléphone Pro de se procurer le OnePlus 8 Pro, car il restera le téléphone le plus haut de gamme de OnePlus en 2020.

OnePlus 8 Pro – Crédit : OnePlus

Pete Lau a donc déclaré qu’il n’y aurait pas de OnePlus 8T Pro cette année. Selon lui, il n’y a pas de place pour une amélioration, ce qui signifie que OnePlus ne veut pour l’instant pas introduire de nouvelles technologies qui justifieraient l’existence d’un tel téléphone.

Cependant, la nouvelle recharge rapide Warp Charge 65 du OnePlus 8T aurait pu justifier un nouveau smartphone plus haut de gamme. Cela aurait aussi pu être l’occasion pour OnePlus de remplacer le capteur « filtre de couleurs », qui a connu une polémique en pouvant voir à travers les objets et les vêtements, et qui a été désactivé. Depuis, OnePlus a lancé un correctif qui corrige le problème, mais qui empêche le capteur de fonctionner comme il devrait.

Le OnePlus 8 Pro se retrouve donc avec un capteur qui n’est pas très utile. Un OnePlus 8T Pro aurait été l’occasion de le remplacer avec un autre capteur, comme un capteur ToF ou un capteur macro. OnePlus aurait même pu enlever ce quatrième capteur pour augmenter la capacité de la batterie ou améliorer le second haut-parleur en haut du téléphone pour produire un meilleur son stéréo.

Pete Lau – Crédit : Weibo

Les fans devront se contenter du OnePlus 8T, qui n’est pas exempt de défauts

Le OnePlus 8T devrait être présenté le 14 octobre, et celui-ci devrait être moins cher que le OnePlus 8 à sa sortie. Nous en savons déjà beaucoup sur sa fiche technique. Via TechRadar, OnePlus a aussi dévoilé quelques caractéristiques de son écran et a déjà évoqué ses nouvelles batteries, qui supportent une recharge rapide de 65W.

Cependant, bien que sa fiche technique soit alléchante, OnePlus n’aurait pas amélioré la partie photo. En effet, le OnePlus 8T hériterait du capteur principal IMX586 48 MP du OnePlus 8, qui l’avait lui-même hérité des OnePlus 7 et 7 Pro. Depuis, OnePlus avait également utilisé ce capteur sur son téléphone le plus abordable, le OnePlus Nord, que nous avons pu tester.

Si cela se confirme, OnePlus n’utiliserait donc pas l’IMX689, qui équipe le OnePlus 8 Pro, et qui a pour avantage de capter beaucoup plus de lumière que l’IMX586.

Source : Pete Lau