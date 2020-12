OnePlus préparerait un OnePlus 9 Lite avec un Snapdragon 865 pour 2021

La série OnePlus 9 Pro pourrait accueillir un troisième membre en 2021, comme le rapporte le site Android Central. Le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro seraient rejoints par le OnePlus 9 Lite, un smartphone aux caractéristiques plus modestes.

Ce modèle sera alimenté par le chipset Snapdragon 865, au lieu du Snapdragon 888 dans les deux autres. Le 865 est un des meilleurs processeurs de 2020.

OnePlus 9 Pro – Crédit : OnLeaks

Nous savons déjà beaucoup de choses sur la prochaine série phare de OnePlus. En effet, il se pourrait que OnePlus ait conclu un partenariat avec Leica pour ses caméras comme chez Huawei dans le but d’améliorer ses caméras. Nous connaissons également certaines caractéristiques techniques du OnePlus 9 grâce aux informations de Phonearena, ainsi que le design du OnePlus 9 Pro grâce à OnLeaks.

Le OnePlus 9 Lite sera-t-il basé sur le OnePlus 8T ?

Le OnePlus 9 Lite sera probablement fortement inspiré du OnePlus 8T, que nous avions pu tester. Tout comme le OnePlus 7 ressemblait beaucoup au OnePlus 6T et le OnePlus 8 au OnePlus 7T sur le plan matériel, le OnePlus 9 Lite pourrait à son tour hériter des principales caractéristiques techniques du OnePlus 8T.

On pourrait alors retrouver une charge rapide Warp Charge 65 et un écran AMOLED FHD+ 120 Hz. Quant aux caméras, on peut s’attendre à ce qu’elles correspondent à celles qui se trouvent sur le OnePlus 8T. Selon la source d’Andorid Central, le OnePlus 9 Lite pourrait être commercialisé aux alentours de 600 dollars, tandis que les OnePlus 9 et 9 Pro seraient vendus respectivement autour de 800 et 1000 dollars.

On ne sait pas exactement si OnePlus compte présenter un troisième téléphone pour contrer la série Galaxy S21 de Samsung, elle aussi composée de 3 smartphones. En effet, tous les Galaxy S21 disposent du même processeur, tandis que le OnePlus 9 Lite fera l’impasse sur le Snapdragon 888. Il pourrait donc tout simplement s’agir d’une volonté de OnePlus de réduire les coûts en proposant un smartphone avec des caractéristiques techniques haut de gamme à un prix plus accessible.

Il est peu probable que OnePlus décide de conserver le nom « OnePlus 9 Lite ». L’année dernière, le « OnePlus 8 Lite », dont OnLeaks avait dévoilé le design, avait finalement été renommé OnePlus Nord. Les OnePlus 9 Lite, 9 et 9 Pro devraient tous être présentés au premier trimestre de l’année prochaine, probablement au mois de mars.

Source : Android Central