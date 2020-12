OnePlus travaillerait avec Google pour améliorer Wear OS pour sa montre connectée

OnePlus travaillerait en partenariat avec Google pour créer une expérience Wear OS plus aboutie que chez la concurrence dans le but de se distinguer sur ce marché déjà bien rempli.

Croquis du design de la OnePlus Watch – Crédit : Carl Pei / Twitter

Dans une interview accordée à Input, Pete Lau, PDG de OnePlus, a déclaré que la raison qui avait repoussé le lancement indéfiniment à maintes reprises était Wear OS. En effet, celui-ci souffre des comparaisons avec le système d’exploitation d’Apple et d’autres fabricants. Le problème était si important que nous pensions que la OnePlus Watch pourrait se passer de Wear OS de Google grâce à une surcouche maison de OnePlus.

Pete Lau confirme travailler main dans la main avec Google sur sa montre connectée

Selon lui, une montre intelligente est toujours en projet dans l’entreprise, mais il ne faut pas s’attendre à ce qu’elle soit dévoilée de sitôt. OnePlus et Google travailleraient conjointement à améliorer l’expérience utilisateur sur Wear OS, pour rendre le système d’exploitation plus compétitif. « Ce que nous essayons de faire, c’est de travailler avec Google pour essayer d’améliorer la connectivité entre l’écosystème Wear OS, la télévision Android et les smartphones Android afin de créer une meilleure interopérabilité des appareils entre les écosystèmes. C’est donc la direction que nous essayons de développer. » a déclaré le PDG de OnePlus.

Cela fait maintenant 6 ans que Wear OS équipe des montres connectées. À sa sortie, le système d’exploitation s’appelait Android Wear. Depuis quelques années, il semble que les fabricants de montres soient très réticents à l’intégrer dans leurs produits, notamment à cause de sa consommation énergétique qui n’est pas toujours maitrisée.

La montre intelligente de OnePlus devrait arriver l’année prochaine, mais nous ne savons pas quand exactement. Tout ce que nous savons pour l’instant, c’est qu’elle aurait un design circulaire. Nous espérons que cette montre sera équipée du nouveau Snapdragon 4100+ que Qualcomm a dévoilé cet été. Ce processeur promet des gains d’autonomie et de puissance importants pour les montres connectées.

Source : 9to5Google