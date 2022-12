OnePlus veut faire le malin sur Twitter, mais tweete depuis un iPhone

Décidément, les constructeurs de smartphones n’ont toujours pas appris de leurs erreurs. Ce n’est pas la première fois qu’ils se moquent d’Apple ou qu’ils font la promotion de leurs produits en tweetant depuis un iPhone. Encore récemment, Google s’est moqué d’Apple en tweetant depuis un iPhone. Heureusement pour eux, Elon Musk veut retirer cette fonctionnalité qui dit si un tweet a été envoyé depuis un iPhone ou un smartphone Android. En attendant, ils continuent d’être gênants sur les réseaux.

OnePlus 10T © OnePlus

OnePlus a voulu faire le malin sur Twitter, mais n’a pas pensé à ne pas utiliser un iPhone pour tweeter. Le constructeur chinois qui s’apprête à lancer le OnePlus 11 en Chine a répondu à une vidéo du célèbre youtubeur américain Marques Brownlee spécialisé dans l’high-tech. Seulement voilà, Marques Brownlee alias « MKBHD » a vite remarqué que OnePlus a tweeté depuis un iPhone.

OnePlus promet de meilleurs smartphones en 2023, mais utilise quand même un iPhone

Comme chaque année, Marques Brownlee fait une vidéo des « Smartphones Awards ». Il distribue des trophées aux meilleurs smartphones (ou pas) de l’année. Dans sa catégorie « Bust of the Year » qui correspond aux smartphones qui ont apporté peu de changements et de nouveautés par rapport aux modèles précédents, Marques Brownlee a nommé le OnePlus 10T et sa charge rapide 150W. Il a lui-même affirmé que le smartphone a reçu cette nomination à cause d’un écart « assez important entre les attentes et les possibilités par rapport au résultat réel ».

How do we claim our trophy 🙄? We’ll prove you wrong in 2023.#oneplus11 5G — OnePlus➕ (@OnePlus_USA) December 28, 2022

Sur Twitter, OnePlus a commenté sous cette vidéo : « Comment réclamer notre trophée ? Nous vous prouverons le contraire en 2023 ». Marques Brownlee a répondu qu’il allait leur envoyer un message privé. Il s’est ensuite rendu compte que le tweet avait été envoyé depuis un iPhone. Vous pouvez le voir dans la capture d’écran partagée par MKBHD ci-dessous. OnePlus est resté silencieux après ce commentaire.

En ce qui concerne les meilleurs smartphones de 2022, le Google Pixel 7 que nous avons testé est arrivé en première place. Pour le smartphone avec la meilleure caméra, MKBHD a choisi l’iPhone 14 Pro.

Source : Android Authority