OnePlus veut refaire des smartphones abordables. Bientôt le OnePlus Z ?

Quand OnePlus est arrivé sur le marché avec le OnePlus One, celui-ci a immédiatement été apprécié pour ses performances dignes des meilleurs smartphones du moment, mais à un tarif bien plus abordable. À sa sortie en avril 2014, la version 16 Go était vendue 269 euros, 30 euros de plus offraient 64 Go de stockage.

Crédits : 91Mobiles / OnLeak

Le OnePlus Z se confirme-t-il pour juillet ?

Depuis, 6 ans se sont écoulés et la politique tarifaire du constructeur a bien changé. Le OnePlus 8 Pro sorti le 21 avril est vendu 899 euros dans sa version de base avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. La version 12 Go / 256 Go revient quant à elle à 999 euros. Beaucoup se sont donc récemment demandé si OnePlus n’avait pas eu la main un peu lourde en décidant des composants et du prix de vente recommandé pour ses derniers modèles, nous y compris dans notre comparaison des OnePlus 8 et 8 Pro.

Pete Lau, son PDG et cofondateur, s’est exprimé sur Weibo, le Twitter chinois, et dans une entrevue avec le site Fast Company. Il est revenu sur les points clef de l’avenir de l’entreprise. Il s’est en effet dit “prêt à accueillir un nouveau membre dans la famille”. Il faut dire que contrairement à Xiaomi qui a une gamme très étendue, OnePlus ne sort que 4 appareils par an : 2 en avril et leurs évolutions 6 mois plus tard. Cela confirmerait les bruits de couloir d’un OnePlus Z qui pourrait sortir en juillet.

Il a indiqué constater “la demande d’une large base de clients pour des prix plus abordables” avant d’ajouter : “nous prenons cela en très sérieuse considération”. Là encore, certains voient dans cette affirmation la confirmation du OnePlus Z. Pour rappel, ce smartphone, qui était surnommé précédemment OnePlus 8 Lite, disposerait d’un écran 6,4 pouces à 90 Hz, d’une batterie de 4000mAh et d’un double capteur photo. En ce qui concerne le chipset, les sources se contredisent, Mediatek Dimensity 1000 pour certaines et Qualcomm Snapdragon 765G pour d’autres. Une chose est sûre, il ne disposera pas du filtre infrarouge qui permet de voir à travers les vêtements comme le OnePlus 8 Pro.

Source : Techradar