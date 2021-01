OnePlus Watch : le design de la montre connectée dévoilé par le code source de l’application OnePlus Health

Le OnePlus Watch arrive, et son design et son interface utilisateur ont peut-être été révélés grâce à une nouvelle application du fabricant chinois. L’application OnePlus Health a fait son apparition sur le Play Store, et des internautes ont pu trouver quelques détails sur les prochains appareils connectés de OnePlus.

En effet, nous en savons désormais davantage sur ce à quoi vont ressembler le OnePlus Band, la OnePlus Watch ainsi et une certaine OnePlus Watch RX. Toutes ne seraient que des versions modifiées des OPPO Band, OPPO Watch et OPPO Watch RX.

Design OnePlus Watch RX – Crédit : Ishan Agarwal / Twitter

OnePlus lancera sa première montre connectée début 2021. On connait déjà le design du OnePlus Band, et nous savions que la OnePlus Watch utiliserait un design circulaire. Cependant, nous avons désormais une meilleure idée de ce que prépare OnePlus pour ses montres connectées.

OnePlus : 3 montres différentes pour 2021 ?

Dans l’application OnePlus Health, les internautes ont trouvé le OnePlus Band, mais également deux montres intelligentes, une ronde et une carrée comme l’Apple Watch. En effet, Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE) a découvert une montre carrée OnePlus portant le numéro de modèle « W301GB » pour la version mondiale et « W301CN » pour la version chinoise. De plus, on apprend qu’elle sera disponible en « noir d’obsidienne », sans indication que d’autres coloris seront également proposés.

Elle ressemble énormément à l’OPPO Watch, qui a été commercialisée mondialement avec WearOS. Cependant, la OnePlus Watch semble, elle, ne pas utiliser le système d’exploitation de Google, mais bien sa propre surcouche faite maison. Pourtant, Pete Lau, le fondateur de OnePlus, avait déclaré travailler étroitement avec Google pour améliorer WearOS.

Ishan Agarwal a égalment partagé des rendus de la OnePlus Watch RX, qui semble elle être identique à l’OPPO Watch RX. OPPO et OnePlus font partie d’un groupe commun, BBK Electronics, il n’est donc pas étonnant de les voir partager des produits. Cependant, la communauté est de plus en plus critique à l’égard de OnePlus. En effet, il semble que OnePlus se contente depuis quelques temps d’apposer son logo sur des produits empruntés à OPPO. Toutes ces découvertes laissent penser que le fabricant chinois dévoilera ses montres dans les semaines à venir.

First thing I found in the "OnePlus" Health apk seems very familiar 🌚 pic.twitter.com/dtjCmCaUTN — Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE) January 7, 2021

Source : NilsAhrDE