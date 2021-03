OnePlus Watch : les caractéristiques fuitent quelques jours avant sa présentation

Grâce au célèbre leaker Ishan Agarwal, nous connaissons maintenant la plupart des fonctionnalités de la montre de OnePlus, et il n’y a pas que de bonnes nouvelles.

OnePlus Watch – Crédit : OnePlus

Ishan Agarwal dévoile que la OnePlus Watch sera disponible avec un cadran de 46 mm. Celle-ci sera certifiée IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Son design avait déjà été dévoilé par le code source de l’application OnePlus Health en début d’année.

La OnePlus Watch sera compatible avec la technologie Warp Charge du fabricant, lui permettra de retrouver une semaine d’autonomie en seulement 20 minutes. De plus, elle comprendra des fonctions avancées de surveillance du sommeil, du stress, de la saturation sanguine et de la fréquence cardiaque.

Plusieurs modes sport avancés seront disponibles, et se lanceront automatiquement lorsque la montre détectera une activité physique. Il y aura par exemple différentes fonctions d’entraînement de natation qui prennent en charge différentes postures musculaires. Enfin, la montre sera équipée de 4 Go de stockage, et permettra aux utilisateurs de vérifier les notifications et les appels de leur smartphone, et de contrôler la musique jouée. De plus, il sera possible de contrôler les OnePlus TV, qui ne sont pas encore disponibles en France.

La OnePlus Watch ne tournera pas sous Wear OS

D’après les informations d’Ishan Agarwal, la OnePlus Watch va se passer du système d’exploitation de Google Wear OS. Déjà en novembre dernier, des fuites indiquaient que la montre ne fonctionnerait pas sous Wear OS, et cela semble se confirmer. Pourtant, OnePlus avait indiqué travailler en étroite collaboration avec Google pour améliorer Wear OS pour sa montre connectée, mais les premiers tests n’ont pas dû être concluants.

Actuellement, seuls quelques fabricants comme Samsung ont fait le choix de ne pas utiliser Wear OS, notamment à cause de ses problèmes d’optimisation. Cependant, nous avions récemment appris que les montres Galaxy Watch du géant coréen allaient bientôt retourner sur Wear OS.

Il faudra attendre la conférence du 23 mars prochain pour en apprendre davantage sur la première montre de OnePlus. Celle-ci devrait être disponible en deux coloris, noir et argent. Elle sera présentée aux côtés des OnePlus 9R, OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Pour l’instant, on ne sait pas si elle sera disponible comme cadeau de précommande pour le modèle Pro, comme c’est le cas chez OPPO avec son Find X3 Pro.

Source : Ishan Agarwal