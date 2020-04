OpenStreetMap vous dit quels sont les magasins encore ouverts près de chez vous

Crédits : ça reste ouvert / OpenStreetMap

Durant cette période de confinement, seuls les commerces essentiels ont le droit d’être ouverts. Mais cela ne signifie pas qu’ils le sont pour autant. Or, il est important de limiter ses déplacements au minimum, à un kilomètre de chez soi au plus et en disposant d’une attestation en bonne et due forme. Une solution vient d’être proposée.

L’open source à la rescousse pendant le confinement

Le site Internet « ça reste ouvert » propose aux internautes de s’entraider en offrant une carte de France collaborative de tous les commerces ouverts pendant le confinement dû à la pandémie Covid-19. La carte indique les commerces avec un code couleur : vert si le lieu est ouvert pendant le confinement, rouge s’il ne l’est pas et gris si l’état d’ouverture n’est pas connu. Dans certains cas, les horaires sont même indiqués.

Cette initiative est née de 2 habitants de Montrouge dans le 92 qui ont cherché à aider leurs concitoyens. Ils avaient mis en place OSMontrouge.fr, OSM étant les initiales d’OpenStreetMap, le célèbre service de cartographie open source souvent utilisé pour ce genre d’initiative. Le succès dépassant les prédictions, le site a été élargi à toute la France et de nombreux bénévoles sont venus rejoindre l’équipe. C’est ainsi qu’est né le 25 mars le site Caresteouvert.fr. Il a reçu plus de 200 000 référencements de lieux en 4 jours seulement.

L’avantage d’un système tel que celui d’OpenStreetMap est qu’il permet à tout un chacun d’enrichir les données disponibles. Les créateurs du site n’ont d’ailleurs pas manqué de remercier les contributeurs de l’initiative open source qui aide la petite équipe au quotidien. Si la marque « ça reste ouvert » est détenue par une entreprise privée, les données sont sous licence OdbL, la licence d’OpenStreetMap tandis que le texte et les images sont sous licence CC-BY-SA. L’équipe travaille activement à des versions Android et iOS de la carte.

Source : Zdnet