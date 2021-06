Oppo A74 son prix chute de 50 € chez Amazon

Chez Amazon, c’est grâce à un coupon de réduction de 50 € que le prix de l’Oppo A74 chute. En effet, affiché au prix de départ à 249,90 € il est désormais à 199,90 €. Attention s’agissant d’un coupon à utiliser il est susceptible d’être efficace sur une période limitée.

L’Oppo A74 passe à 199 € chez Amazon

Pour bénéficier de cette belle réduction, il faudra tout simplement cocher la case « utiliser le coupon de 50 €« . La remise s’appliquera ainsi automatiquement à votre panier, ce qui fera passer le tarif de 249,90 € à 199,90 €. Cependant, avant de valider votre commande vous souhaitez certainement en savoir plus sur ce produit. A savoir également que la livraison à votre domicile vous sera offerte, raison de plus pour ne pas passer à côté de ce bon plan.

Toutefois avant de valider votre commande, vous souhaitez certainement en savoir plus sur les caractéristiques techniques de ce smartphone. L’Oppo A74 possède un écran AMOLED Full HD+ de 6,43 pouces, un processeur Snapdragon 662 avec une mémoire vive de 6 Go de RAM, une batterie de 5000 mAh compatible avec une charge rapide de 33W et d’un espace de stockage de 128 Go. Pour les photos, le smartphone est équipé d’un triple capteur 48 + 8 + 2 MP avec un capteur pour les selfies de 16 MP.

Toutefois, si vous pensez que ce smartphone ne répond pas à toutes vos attentes, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.