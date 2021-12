OPPO Find N : le premier smartphone pliable de la marque s’attaque au Galaxy Z Fold 3 de Samsung

Avec le Find N, OPPO se fraye un chemin dans le marché des smartphones pliables encore largement dominé par Samsung. Le constructeur sud-coréen est effectivement le leader du pliable avec ses Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 sortis plus tôt cette année. Il prépare également un smartphone coulissant et un PC hybride pour étoffer sa gamme.

Le Find N est le premier smartphone pliable d’OPPO et il compte bien rivaliser directement avec le Galaxy Z Fold 3. OPPO a partagé un premier teaser d’une quinzaine de secondes du Find N qui sera officiellement lancé le 15 décembre. Nous ne connaissons donc pas encore ses caractéristiques techniques, mais nous savons au moins à quoi il ressemble.

L’OPPO Find N sera officiellement lancé le 15 décembre

Comme on s’y attendait, le design de l’OPPO Find N ressemble à celui du Samsung Galaxy Z Fold 3. En effet, il s’ouvre et se ferme comme un livre. Les utilisateurs peuvent donc se servir de l’écran externe comme un smartphone traditionnel ou de l’écran interne pour avoir une surface de travail ou de divertissement similaire à celle d’une tablette.

Le PDG de OnePlus et chef de produit chez OPPO, Pete Lau, a supervisé le développement du smartphone pliable. Il a d’ailleurs précisé que le Find N a nécessité 4 ans de développement au total. Le premier prototype était prêt en avril 2018, mais OPPO a réussi à garder le secret jusqu’à l’annonce officielle. Le modèle actuel du Find N présenté par OPPO est en fait la sixième version du prototype.

D’après Pete Lau, le Find N va permettre d’inaugurer une nouvelle ère de smartphones. Selon lui, l’industrie « s’est heurtée à un mur » après un développement rapide au cours des 10 dernières années. « Qu’il s’agisse de charge rapide, de taux de rafraîchissement élevés, de photographie mobile couvrant plusieurs focales ou de connectivité 5G, le développement des smartphones a atteint une limite qui nécessite de nouvelles façons de penser et de nouvelles approches pour continuer à innover », a-t-il déclaré.

De plus, l’OPPO Find N devrait résoudre les problèmes actuels rencontrés par les smartphones pliables. On parle notamment des charnières fragiles et des écrans qui se marquent facilement. En effet, le premier Galaxy Fold de Samsung avait rencontré de gros problèmes à sa sortie en 2019. Son écran pliable se cassait en seulement quelques jours d’utilisation. Enfin, nous en saurons davantage sur l’OPPO Find N à son lancement le 15 décembre.

