Oppo Find X2 Pro son prix chute à 629 € chez Boulanger

Chez Boulanger c’est le moment de profiter des soldes d’été pour acheter le smartphone Oppo Find X2 Pro. En effet, affiché au prix de départ à 699 € il passe actuellement à 629,10 € soit une belle économie de presque 70 €.

Oppo Find X2 Pro prix en baisse de 70 € chez Boulanger

L’offre étant proposée durant les soldes il y a de fortes chances que la promotion disparaisse assez vite. Si ce smartphone vous intéresse, il faudra donc vite l’ajouter à votre panier afin de valider votre commande. Toutefois, avant vous souhaitez certainement en savoir plus sur les caractéristiques techniques du produit en question.

Le Oppo Find X2 Pro possède une dalle AMOLED de 6,67 pouces affichant une définition QHD+ avec un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz. Avec son processeur Snapdragon 865 et ses 12 Go de RAM et 128 Go de stockage, le smartphone pourra lancer toutes vos applications préférées. A savoir qu’il est également équipé de la 5G.

Concernant la photo, il est équipé d’un triple capteur 48 + 48 + 12 mégapixels, à l’aise même en cas de basse luminosité il saura vous offrir de beaux clichés à partager. Pour l’autonomie, il tiendra une journée complète avec une utilisation raisonnable grâce à sa batterie de 4260 mAh.

Toutefois si ce modèle ne correspond pas à vos besoins, vous pouvez prendre le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.