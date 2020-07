OPPO Find X2 Pro : le meilleur de la techno

Si l’OPPO Find X2 Pro bénéficie des dernières technologies et innovations développées par OPPO, la marque a également collaboré avec les plus grands noms de l’industrie pour améliorer l’expérience proposée par son smartphone premium.

Un excellent photophone

OPPO a choisi d’équiper son OPPO Find X2 Pro avec ce qu’il se fait de mieux en matière de capteur, avec notamment l’intégration du IMX689 de 48 MP. Un module qui fait sensation grâce à la taille inhabituelle de ses pixels : 1,12 micromètre. Cette largeur de pixels permet de capturer bien plus de lumière qu’avec les smartphones équipés d’APN aux pixels plus petits. Conséquence : les clichés sont de meilleure qualité et offrent un rendu bien supérieur à la moyenne dans des conditions de basse luminosité.

L’IMX689 se distingue aussi par sa nouvelle approche de la fonctionnalité d’autofocus à détection de phase (PDAF). Doté d’un PDAF omnidirectionnel inédit, chacun de ses pixels travaille indépendamment pour contribuer à la mise au point, alors qu’ils fonctionnent par paire d’habitude. Ce procédé permet un autofocus à la fois plus rapide et plus précis.

Propulsé par le processeur le plus puissant du moment

En ce qui concerne les performances, l’OPPO Find X2 Pro est également un incroyable smartphone. La marque ne s’est pas trompée en faisant confiance au fondeur américain Qualcomm pour se fournir en puces. Le Snapdragon 865, produit selon un procédé de gravure en 7nm+, est tout simplement le meilleur SoC actuellement sur le marché.

Il n’y a qu’à regarder les données de l’outil de benchmark AnTuTu pour s’en convaincre : les smartphones les plus rapides du marché embarquent le Snapdragon 865.

Le Snapdragon 865 ne permet pas seulement à l’OPPO Find X2 Pro d’être très rapide. Sa puissance permet d’assurer un traitement logiciel plus poussé que celui de la concurrence pour une meilleure qualité photo. Il est évidemment possible de faire tourner n’importe quel jeu mobile, le tout en préservant l’autonomie du smartphone grâce à une consommation énergétique maîtrisée.

Enfin, vous allez pouvoir conserver votre OPPO Find X2 Pro de longues années. Le modem Snapdragon X55 intégré au SoC lui offre une compatibilité 5G : pas besoin de changer de mobile lorsque les opérateurs lanceront leurs forfaits 5G ! De quoi profiter de débits ultra rapides pouvant théoriquement atteindre les 7,5 Gbps.

Tous les services répondent à l’appel

OPPO travaille aussi pour proposer à ses utilisateurs une expérience fluide et complète avec Android. Le système d’exploitation est complété par l’interface et les fonctionnalités maison de l’interface ColorOS, mais l’intégration des services Google est parfaite dans l’OPPO Find X2 Pro.

Le Play Store permet d’accéder à des milliers d’applications simplement et en toute sécurité. Gmail, Google Maps, YouTube, Messages, Google Photos, Google Home, le service de paiement Google Pay… Le smartphone fonctionne au mieux avec l’écosystème du géant américain, un point fort important pour les utilisateurs habitués à utiliser ces plateformes.

Vos films et séries en qualité HD

De nombreux smartphones sont incapables d’afficher des vidéos Netflix, Molotov, myCanal ou autres dans une définition décente, et ce même s’ils sont équipés d’un écran FHD+ 1080p. La raison ? Un mobile doit embarquer le DRM Widevine Security Level 1 géré par Google pour en être capable. Sans celui-ci, pas de streaming vidéo en HD (720) et encore moins en qualité supérieure, il faut se contenter de 480p ou de 576p.

Une définition très faible qui ruine l’expérience utilisateur, alors que Disney+ a même fait le choix d’être incompatible avec les appareils qui ne supportent pas le Widevine L1. En tant que smartphone haut de gamme, l’OPPO Find X2 Pro ne fait bien sûr pas l’impasse et vous pouvez profiter de toutes les plates-formes de streaming dans la meilleure qualité disponible.

Et ce n’est pas tout. Le mobile est recommandé par Amazon Prime Video, Netflix et YouTube. Les trois acteurs majeurs de la vidéo ont chacun reconnu les qualités de l’OPPO Find X2 Pro en matière de lecture vidéo. Son écran y est pour beaucoup : certification HDR 10+, couverture de 100% de l’espace de couleur de la norme DCI-P3, profondeur de couleur de 10 bits (plus d’un milliard de couleurs), etc. Autant d’arguments qui ont convaincu les géants de la diffusion en streaming de conseiller l’utilisation du smartphone pour le visionnage de contenus vidéo.

Ainsi regarder n’importe quel film sur l’écran AMOLED de 6,7 pouces offrira une expérience immersive. Et pour obtenir encore plus de précision et de fidélité l’écran 10-bit supporte 100% du gamut de couleurs, soit plus d’un milliard de couleurs. La luminosité pouvant aller jusqu’à 800 nits, cela fonctionnera sans problème même en plein soleil.