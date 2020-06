OPPO Find X2 Pro : un concentré de technologies au service de l’expérience utilisateur

Avec son OPPO Find X2 Pro, OPPO confirme ses ambitions sur le marché de l’ultra haut de gamme. Écran, photo, performances… son dernier flagship est équipé de technologies premium à tous les niveaux.

120 Hz pour un écran hyper fluide

Aujourd’hui, la grande majorité des modèles de smartphones embarquent une dalle avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. L’écran du OPPO Find X2 Pro offre quant à lui un taux de 120Hz, qui permet une bien meilleure fluidité de l’action et des mouvements. C’est bien sûr très utile pour le jeu vidéo pour éviter les sensations de saccade, mais rien que les animations de changement de fenêtre ou de scroll sont bien plus agréables à l’œil en 120Hz qu’en 60Hz.

Les écrans 120Hz sont bien entendu plus gourmands en énergie. Là où OPPO fait fort, c’est que le constructeur a intégré une technologie d’ajustage automatique de la fréquence de rafraîchissement. C’est-à-dire que quand les 120Hz ne servent pas (qu’ils ne sont pas visibles par l’œil humain), ils reviennent à 60Hz. Et au contraire, quand ils font la différence, ils sont réactivés par le système sans besoin d’aucune intervention de l’utilisateur. De quoi profiter à fond de cette fonctionnalité sans pour autant trop perdre en autonomie.

Autre atout du OPPO Find X2 Pro : un taux de réponse tactile de 240Hz pour une rapidité toujours plus impressionnante. On s’en rend notamment compte lorsque l’on tape au clavier ou en jeu.

AMOLED et QHD+, un écran qui en met plein la vue

En ce qui concerne la qualité de l’affichage, le smartphone n’a rien à envier aux meilleurs de sa catégorie. L’écran AMOLED de 6,7 pouces offre une définition QHD+ de 1440 x 3168 pixels pour une résolution supérieure à 513 pixels par pouce. N’oublions pas non plus sa compatibilité HDR10+ pour un meilleur contraste et des couleurs plus vives. Et puisque l’on parle de la colorimétrie justement : l’écran 10-bit supporte 100% du gamut de couleurs du standard DCI-P3, soit plus d’un milliard de couleurs pour toujours plus de précision et de fidélité. Avec une luminosité jusqu’à 800 nits, le mobile peut aussi être utilisé en plein soleil sans problème, on continue d’y voir parfaitement.

Citons enfin le système de protection oculaire adaptatif boosté à l’IA de l’OPPO Find X2 Pro, qui ajuste automatiquement la température de couleur et la luminosité de l’écran de manière optimale en fonction des conditions de lumière de l’environnement de l’utilisateur. Associé aux faibles émissions de lumière bleue et à la fonctionnalité anti-scintillement, et l’on se retrouve avec une dalle offrant un indéniable confort pour les yeux.

Un appareil photo qui fait la différence

Autre point sur lequel OPPO a misé pour se démarquer, l’appareil photo. Avec son triple capteur composé d’un module principal de 48 MP ouverture f/1.7, d’un ultra grand-angle de 48 MP f/2.2 et d’un téléobjectif de 13 MP f/3.0, l’OPPO Find X2 Pro vise clairement le premium.

On pense notamment à son nouveau mode nuit 3.0, compatible avec les trois capteurs, pour faire de belles photos dans l’obscurité à n’importe quelle distance. Cela est rendu possible grâce à une technologie de réduction de bruit multi-image nouvelle génération, qui s’accorde parfaitement avec les capteurs photo de Sony embarqués sur le mobile.

Le smartphone bénéficie aussi d’un « autofocus omnidirectionnel tout pixel » soutenu par un système de mise au point laser. L’utilisateur a ainsi la possibilité de prendre des clichés de qualité très rapidement en évitant les zones de flou, et ce même avec une cible en mouvement.

L’art de la distance

Autre argument en faveur du OPPO Find X2 Pro, sa capacité à gérer la distance grâce à l’ultra grand-angle et au téléobjectif. Son zoom optique x5 (zoom hybride x10) permet de voir parfaitement des objets ou sujets situés au loin. Soulignons que même le téléobjectif profite d’une stabilisation optique OIS ainsi d’un autofocus laser, des options souvent réservées au seul capteur principal. Au contraire, il est possible de prendre de la distance lorsque le sujet est positionné trop près de nous pour pouvoir le photographier correctement. Au total, le smartphone couvre une distance focale de 17-170 mm.

Des photos nettes même de nuit

L’OPPO Find X2 Pro nous bluffe également dans les environnements sombres et mal éclairés. Outre la qualité matérielle de ses capteurs évoqués un peu plus tôt, il convient de souligner les efforts consentis par le constructeur sur la partie logicielle. Les performances du mode nuit 3.0 sont simplement saisissantes. La technologie de réduction de bruit multi-image utilisée permet de prendre des clichés nets en pleine nuit. Les détails de la scène sont conservés et le contraste équilibré automatiquement par l’appareil. Cerise sur le gâteau, le mode nuit 3.0 est disponible sur les trois objectifs, vous pouvez donc prendre du recul avec l’ultra grand-angle et zoomer avec le téléobjectif sans compromis.

Les amateurs de selfie ne sont pas oubliés non plus. La caméra frontale de 32 MP, cachée dans un discret poinçon logé dans le coin supérieur gauche de l’écran, fait des merveilles dans des conditions de basse luminosité grâce aux algorithmes du mode nuit. Tout aussi impressionnante, la technologie IA Beauty permet d’effectuer des retouches en temps réel pour prendre simplement le cliché parfait. OPPO a clairement travaillé pour proposer un photophone parmi les meilleurs du marché.

