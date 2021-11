OPPO Find X3 Lite est 100 € moins cher chez Amazon

Même si le Black Monday et le Cyber Monday sont terminés, les offres promotionnelles continuent. Chez Amazon, le smartphone Oppo Find X3 Lite est à seulement 299 € au lieu de 399 € soit une économie dans votre poche de 100 €.

L’OPPO Find X3 Lite bénéficie d’une remise de 100 €

Ce smartphone milieu de gamme est à un prix tout à fait correct grâce à cette réduction chez Amazon. En effet, avec cette remise de 100 €, le rapport qualité/prix devient tout de suite plus attractif. Toutefois, avant de valider votre commande, voici quelques détails sur les caractéristiques techniques du produit.

Le smartphone possède un écran OLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 90 Hz. A l’intérieur, il est équipé d’un processeur Snapdragon 765G avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage soit une configuration qui apportera de la fluidité dans votre utilisation. Bonne nouvelle supplémentaire qui a toute son importance, le smartphone est compatible 5G. Côté autonomie, les gourmands seront ravis d’apprendre que ce modèle est équipé de la charge rapide Vooc jusqu’à 65 W qui va vous permettre de charger le smartphone complètement en seulement 37 minutes.

Cependant, si ce modèle ne semble pas correspondre à vos attentes, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.