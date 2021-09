Oppo Find X3 Lite voit son prix chuter de 130 €

Vous êtes actuellement à la recherche d’un smartphone compatible 5G mais vous ne voulez pas vous ruiner ? Voici un très bon plan chez Amazon. En effet, le smartphone Oppo Find X3 Lite est en ce moment à 319 € au lieu de 449 €. Une belle réduction de 130 € à ne pas rater.

Oppo Find X3 Lite est à petit prix chez Amazon

C’est une offre intéressante que vous propose Amazon puisque la dernière fois le smartphone était affiché à 379 €. Aujourd’hui c’est donc une remise supplémentaire de 60 € que vous offre le géant américain, car en plus de la remise vous pourrez utiliser le coupon promotionnel de 30 € valable jusqu’au 13 septembre 2021. A noter qu’il ne faudra pas tarder pour en profiter, car les prix grimpent vite chez Amazon.

Toutefois, avant de valider votre commande, vous avez certainement envie de connaître les caractéristiques principales de ce modèle. L’Oppo Find X3 Lite possède un écran OLED de 6,43 pouces avec une définition en Full HD+ et un taux de rafraichissement de 90 Hz. Le smartphone a un processeur Snapdragon 765G avec 8 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go et une batterie de 4300 mAh. Pour en savoir plus, consultez notre test de l’Oppo Find X3 Lite.

