Oppo Find X3 Neo 5G est en baisse de 150 €

Chez Orange, le smartphone Oppo Find X3 Neo 5G est actuellement à 549 € au lieu de 699 € Si ce bon pan vous intéresse, sachez que cette offre limitée et qu’elle est valable jusqu’au lundi 11 octobre 2021 minuit.

Oppo Find X3 Neo 5G est à 549 € chez Orange

Il va donc falloir faire très vite pour profiter de cette belle réduction de 150 € puisque lundi 11 octobre 2021, elle sera terminée. Toutefois, avant de valider votre commande vous avez certainement envie d’en savoir plus sur les caractéristiques techniques du produit en question.

L’Oppo Find X3 Neo est équipé d’un écran OLED de 6,55 pouces avec définition Full HD avec un taux de rafraichissement jusqu’à 90 Hz. Il possède un processeur Qualcoom Snapdragon 865 avec 12 Go de RAM et un espace de stockage non extensible de 256 Go. Son autonomie est tout à fait correcte grâce à sa batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide Super VOOC 2.0 65W. Les plus gourmands pourront donc récupérer 100 % de la batterie en seulement 37 minutes. Concernant la partie photo, il a un capteur principal de 50 MP + 16 MP + 13 MP + 5 MP et un capteur frontal de 32 MP.

Toutefois, si voua avez un doute sur ce produit, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.