OPPO Find X3 Neo : un concentré de technologies

Aux côtés des OPPO Find X3 Pro et Find X3 Lite, l’OPPO Find X3 Neo constitue la nouvelle génération des mobiles de la marque. Une gamme qui après avoir conquis la Chine a tout pour s’imposer en Europe avec ses appareils premium.

Écran AMOLED, recharge ultra rapide, compatible 5G, capacités en photo : l’OPPO Find X3 Neo a tout d’un grand. Et pour le lancement du smartphone, une offre de précommande alléchante est proposée par Boulanger.

Une charge ultra rapide

Comme l’OPPO Find X3 Pro, le Find X3 Neo est équipé d’une batterie de 4500 mAh, qui se compose de deux accumulateurs de 2250 mAh. Une capacité qui promet au smartphone une excellente autonomie, et qu’il est possible de recharger en un rien de temps grâce à la technologie de recharge filaire rapide SuperVOOC 2.0 Flash Charge 65W. Cela permet de remplir complètement la batterie du smartphone en 35 minutes environ.

Le mobile embarque un SoC Snapdragon 865 de Qualcomm gravé en 7nm. Une puce haut de gamme qui délivre des performances très solides et qui prend en charge la 5G. Le OPPO Find X3 Neo est donc, comme les autres modèles de la série Find X3, compatible avec la nouvelle génération de réseau mobile, dont le déploiement en France ne cesse de progresser.

En matière de mémoire, OPPO se montre généreux avec pas moins de 12 Go de RAM LPDDR4x et 256 Go d’espace de stockage UFS 3.1 pour enregistrer ses photos et vidéos, installer des jeux et applications…

Un design réussi

Avec son ratio écran-corps de 92,1%, l’OPPO Find X3 Neo ne laisse que peu de place aux bordures pour mieux mettre en avant l’affichage. Châssis en aluminium, dos en verre et protection Gorilla Glass 5 : il est constitué de matériaux premium assurant une certaine résistance ainsi qu’une prise en main idéale. Le lecteur d’empreintes est intégré sous l’écran.

L’écran de 6,55 pouces repose sur la technologie AMOLED, confirmant qu’OPPO vise le haut de gamme avec ce produit. La dalle affiche une définition Full HD+ 1080p et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Le taux d’échantillonnage atteint quant à lui les 180 Hz.

Nous pouvons aussi nous réjouir du support du HDR10+, qui permet d’optimiser l’image pour chaque scène d’une vidéo et ainsi offrir un rendu plus fidèle. Amazon Prime Video notamment propose de nombreux contenus compatibles HDR10+ à son catalogue.

Quatre capteurs photo pour une expérience complète

Malgré son tarif plus doux, l’OPPO Find X3 Neo reprend le même capteur principal que celui de son grand frère, le Find X3 Pro : un Sony IMX766 de 50 MP avec ouverture f/1.8, stabilisation optique et autofocus omnidirectionnel tout pixel. Avec un tel dispositif, OPPO entre clairement dans la cour des grands en matière de photographie.

Ce module est associé à un capteur ultra grand-angle 123° de 16 MP et f/2.2 bien pratique quand on a besoin de prendre un peu de recul. On retrouve également un téléobjectif de 13 MP et f/2.4 capable de délivrer des zooms optiques jusqu’à 2x, hybrides jusqu’à 5x et numériques jusqu’à 20x. Le setup photo primaire s’achève avec la présence d’une lentille macro de 2 MP et f/2.4.

A l’avant, la caméra frontale de 32 MP et ouverture f/2.4 est en charge des selfies et de la reconnaissance faciale. Les modes portrait, nuit, panorama et timelapse sont disponibles à la fois sur l’appareil photo principal et la caméra secondaire. Le premier cité bénéficie aussi du HDR, du mode rafale et du slow motion en vidéo. Pour la vidéo justement, l’OPPO Find X3 Neo est capable d’enregistrer en qualité 4K à 30 ou 60 images par seconde.

Des bonus de précommande chez Boulanger

L’OPPO Find X3 Neo est disponible en couleur Starlight Black et Galactic Silver au prix de 799 euros. Si vous précommandez le smartphone chez Boulanger avant le 29 mars 2021, vous obtenez en cadeau une montre connectée : l’OPPO Watch 41mm, dont la valeur est estimée à 249,99 euros.

Sachez que les deux autres modèles de la série, les OPPO Find X3 Pro et Find X3 Lite, sont également concernés par des bonus de précommande.

L’OPPO Find X3 Pro est le smartphone le plus premium de la marque. Il embarque la meilleure puce du marché (le Snapdragon 888), un double capteur photo principal 50 MP et un écran QHD+ 120 Hz. Vendu 1149 euros, il vient avec trois accessoires en cas de précommande chez Boulanger : une OPPO Watch 46mm, un chargeur à induction AirVOOC pour la recharge sans fil et une coque de protection Kevlar.

L’OPPO Find X3 Lite vise un public au budget plus serré, mais conserve certaines fonctionnalités haut de gamme comme la recharge filaire rapide 65W. Il est commercialisé au tarif de 449 euros, avec là encore jusqu’au 29 mars une offre de précommande permettant d’obtenir des écouteurs sans fil OPPO Enco X en plus du smartphone.

Cet article est une publication sponsorisée par Boulanger.