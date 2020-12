OPPO Find X3 Pro : les caractéristiques techniques du smartphone dévoilées

L’informateur a révélé que le nom de code du Find X3 Pro est « Fussi » et que l’appareil pourrait être promu avec un slogan « Awaken Color » pour mettre en avant son support de la profondeur de couleur 10 bits.

OPPO Find X2 Pro – Crédit : OPPO

Concernant le futur flagship d’OPPO, nous savons déjà que celui-ci prendra en charge la profondeur des couleurs 10-bit de l’appareil photo à l’écran. En d’autres termes, le Find X3 Pro sera capable de produire et afficher des images en 1,07 milliard de couleurs. L’OPPO Find X3 Pro succédera au très célèbre Find X2 Pro. Lors de notre test, nous avions déjà mis en avant les caractéristiques techniques impressionnantes de son écran. C’est notamment grâce à lui qu’OPPO a confirmé son statut de pionnier de la 5G.

Quelles caractéristiques techniques pour l’OPPO Find X3 Pro ?

Tout d’abord, l’OPPO Find X3 Pro disposera d’un écran QHD+ 120Hz (525 ppi) de 6,7 pouces 10-bit. Le téléphone sera équipé de la nouvelle puce Snapdragon 888 de Qualcomm. Côté dimensions, le smartphone devrait avoir une épaisseur de 8 mm et un poids d’environ 190 grammes, ce qui est presque 20 g plus léger que son prédécesseur.

Au dos, on retrouvera quatre capteurs. Le module arrière sera équipé de deux nouveaux capteurs 50MP IMX766 de Sony (l’objectif principal et l’objectif ultra grand-angle). Ils seront accompagnés d’un téléobjectif de 13MP permettant un zoom optique 2X et d’une caméra macro de 3MP. Cette dernière est sans doute le capteur le plus intrigant du smartphone. En effet, il serait capable d’effectuer un zoom 25X. De plus, il serait également entouré de lumières, ce ne serait pas sans rappeler le fonctionnement des microscopes.

Il est assez étonnant de voir OPPO retirer le périscope de ses téléphones haut de gamme. En effet, nous aurions pu nous attendre à un zoom optique 5X ou 10X, mais il n’en est rien. Il en va de même pour la charge rapide. Le téléphone ne serait équipé que d’une batterie de 4500 mAh, compatible avec la charge rapide 65W SuperVOOC 2.0 en filaire et 30W VOOC Air en sans-fil. OPPO avait présenté cet été une charge rapide de 125W, mais il semble que le constructeur chinois ait décidé de ne pas l’inclure dans son smartphone phare.

Source : Evan Blass