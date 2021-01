OPPO Find X3 Pro : un rendu dévoile le design atypique de son module photo

Le dos de l’OPPO Find X3 Pro révèle un module photo très atypique, qui fait beaucoup penser au design des smartphones de la pomme, tout en ajoutant une touche unique.

Oppo Find X3 Pro design – Crédit : Evan Blass

Evan Blass avait déjà dévoilé beaucoup de caractéristiques techniques de l’OPPO Find X3 Pro. De plus, avec un score de plus de 770 000 points sur AnTuTu, le nouveau smartphone haut de gamme d’OPPO promet d’être un des plus puissants de 2021.

Le design de l’OPPO Find X3 Pro rappelle celui de l’iPhone 12 Pro Max

À l’avant, l’écran est incurvé sur les côtés, et la caméra selfie est logée dans un poinçon en haut à gauche, comme c’était le cas pour le Find X2 Pro. Cependant, contrairement à ce téléphone, son successeur aura une fréquence de rafraîchissement adaptative, de 10 Hz jusqu’à 120 Hz. L’écran QHD+ mesurera 6,7 pouces. Celui-ci sera compatible 10-bit, puisque nous savons que l’OPPO Find X3 Pro prendra en charge cette profondeur des couleurs de l’appareil photo à l’écran.

En ce qui concerne les appareils photo, on retrouvera quatre caméras, avec une paire d’appareils grand et ultra-large de 50 MP signés Sony, un téléobjectif de 13 MP avec un zoom 2x ainsi qu’un objectif macro dédié qui aurait un grossissement de 25X et serait associé à un flash LED circulaire autour du capteur. Le module photo fait beaucoup penser à celui des récents iPhone à cause de la disposition des capteurs, mais OPPO a fait en sorte qu’il soit unique. En effet, on peut voir que les bords du module photo sont incurvés, un peu comme sur les Galaxy S21. On peut se demander comment les coques vont pouvoir s’adapter à un design aussi particulier.

Le PDG d’OPPO a confirmé sur son compte Weibo que le smartphone arriverait au mois de mars. D’après Evan Blass, il sera compatible avec la recharge rapide filaire et sans fil SuperVOOC 2.0 et VOOC Air. La fiche technique du smartphone semble très prometteuse, mais il faudra attendre la présentation officielle pour qu’elle se confirme.

Source : Evan Blass