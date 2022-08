OPPO : les Reno8, 8 Pro et 8 Lite arrivent en France

Après l’Inde en juillet, OPPO continue le lancement à l’international des Reno8, ses smartphones milieu de gamme qui succèdent aux Reno7. Nous avons d’ailleurs eu l’occasion de tester l’OPPO Reno7 il y a quelques mois. Celui-ci est disponible depuis le mois d’avril dans l’Hexagone, mais OPPO prépare déjà la sortie des Reno8. La refonte du milieu de gamme de la marque était attendue avec impatience en Europe depuis son officialisation en Chine.

Le Reno8 – Crédit : OPPO

OPPO a donc prévu de lancer trois modèles en France, mais ils ne seront pas identiques à ceux de l’Empire du Milieu. En effet, le Reno8 Pro+ a été remplacé par le Reno8 Lite chez nous. Il sera accompagné par le Reno8 et le Reno8 Pro. Quelques modifications au niveau des fiches techniques des trois smartphones sont aussi à prévoir pour leur lancement en France. Les Reno8 et 8 Pro smartphones tourneront sous ColorOS 12.1 basé sur Android 12. De son côté, le Reno8 Lite tournera sous ColorOS 12 basé sur Android 11.

Écran AMOLED de 6,43 pouces et un SoC Mediatek Dimensity 1300 pour le Reno8

Le modèle standard, l’OPPO Reno8 5G sera équipé d’un écran AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il fonctionnera avec un SoC Mediatek Dimensity 1300, 8 Go de RAM (LPDDR5) et 256 Go de stockage interne. OPPO a aussi annoncé une charge rapide qui permet d’atteindre 100 % en seulement 28 minutes.

Au niveau de l’appareil photo, il y aura un capteur frontal de 32 Mpx et trois capteurs à l’arrière : 50 Mpx, 8 Mpx, 2 Mpx. OPPO promet ainsi un « portrait de nuit cinématographique » et une « vidéo ultra nuit » avec ces capteurs. Deux coloris seront disponibles pour l’OPPO Reno8 : or chatoyant et noir chatoyant.

Le Reno8 Pro aura un plus grand écran de 6,7 pouces et un SoC Mediatek Dimensity 8100 MAX

Le modèle haut de gamme de la série, à savoir l’OPPO Reno8 Pro, sera équipé d’un plus grand écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le processeur Mediatek Dimensity 8100 MAX « idéal pour le gaming et une navigation fluide » offrira des performances améliorées avec également 8 Go de RAM (LPDDR5) et 256 Go de stockage. On s’attend aussi à des améliorations du côté de la batterie avec une charge ultra rapide de 1 à 50 % en 10 minutes grâce au SUPERVOOC 80W.

Le Reno8 Pro – Crédit : OPPO

Pour la vidéo, la puce de traitement d’image MariSilicon X permettra de capturer des « vidéos nettement plus claires ». Les capteurs à l’avant et à l’arrière seront identiques à ceux du Reno8 standard. Les deux coloris du Reno8 Pro seront vert glacé et noir glacé.

Un Qualcomm Snapdragon 695 pour le Reno8 Lite plus abordable

Le Reno8 Lite s’adresse aux utilisateurs qui recherchent un bon rapport qualité-prix. Son écran AMOLED sera de la même taille que celui du Reno8. Il sera cependant limité à 60 Hz de rafraîchissement. Les performances seront aussi légèrement revues à la baisse avec un Qualcomm Snapdragon 695. Il aura aussi 8 Go de RAM (LPDDR4), mais seulement 128 Go de stockage interne. Celui-ci est extensible jusqu’à 1 To avec une carte SD.

Le Reno8 Lite – Crédit : OPPO

En ce qui concerne la batterie de 4 500 mAh comme sur les deux autres modèles, OPPO annonce une charge de 50 % en 3 minutes. Ce sera une charge rapide de 33 W. Pour la photo et la vidéo, il y aura un capteur de 16 Mpx à l’avant et trois capteurs à l’arrière : 64 Mpx, 2 Mpx et 2 Mpx. L’appareil photo ne pourra pas donc capturer des vidéos en 4K. Deux coloris sont prévus : noir cosmique et arc-en-ciel.

Enfin, les prix et la disponibilité des OPPO Reno8, 8 Pro et 8 Lite en France n’ont pas encore été annoncés.

Source : OPPO