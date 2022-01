OPPO Reno 7 : design, fiche technique, on sait tout du smartphone avant son lancement

Sur Twitter, le leaker @Sudhanshu1414 a dévoilé tout ce qu’il faut savoir sur la fiche technique de l’OPPO Reno 7 et sur le design du smartphone, puisque le leaker aussi levé le voile sur les rendus officiels de l’appareil.

Crédit : @Sudhanshu1414 / Twitter

Selon le leaker, le Reno 7 ne sera pas vraiment différent de son prédécesseur que nous avions pu tester, le OPPO Reno 6. En effet, on retrouverait toujours le même processeur MediaTek Dimensity 900, que nous n’avions pas trouvé très véloce en jeu. À l’avant, OPPO miserait également sur le même écran AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz.

La différence la plus notable est probablement la batterie. Cette nouvelle génération est alimentée par une batterie avec une capacité plus importante de 4500 mAh, contre 43000 mAh pour la génération précédente. Elle est toujours compatible avec la technologie de recharge rapide 65 W, qui devrait permettre au smartphone de retrouver toute son autonomie en seulement quelques dizaines de minutes.

Une partie photo inchangée

Côté photo, le nouveau OPPO Reno 7 n’apporterait rien de nouveau, puisqu’il miserait toujours sur la même configuration à trois caméras. On retrouvera vraisemblablement un capteur principal OmniVision OV64B de 64 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un troisième capteur macro de 2 MP.

Parmi les autres atouts du téléphone, on peut citer la présence d’une prise jack, un capteur d’empreintes digitales sous l’écran ou encore une technologie permettant d’augmenter virtuellement la RAM de 5 Go en utilisant le stockage interne non utilisé du smartphone.

Malgré le peu de changements au niveau de la fiche technique et l’augmentation de la capacité de la batterie, OPPO aurait réussi à alléger son smartphone, celui-ci ne pesant plus que 173 grammes. Il serait néanmoins un peu plus gros avec une épaisseur de 7,81 mm. Vous l’aurez compris, cette génération ne semble pas très prometteuse sur le papier par rapport à l’année précédente. Pour rappel, le Reno 6 avait été lancé à 499 euros. Si cette nouvelle génération arrivait au même prix, elle pourrait avoir du mal à tenir tête aux nouveaux Redmi Note 11 de Xiaomi.

Source : @Sudhanshu1414