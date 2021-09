Oppo Reno4 Z est à son prix le plus bas chez Cdiscount

Les offres concernant les smartphones continuent car en plus de l’excellente promo sur l’Oppo Fin X3 Lite c’est maintenant l’Oppo Reno4 Z qui est à petit prix. En effet chez Cdiscount, l’Oppo Reno4 Z passe à 219 € au lieu de 379, 90 €.

Oppo Reno4 Z bénéficie d’une offre exceptionnelle

Cdiscount vous propose une très belle offre concernant ce smartphone. En effet, pour 219 € au lieu de 379 € vous pourrez acheter l’Oppo Reno4 Z. Cependant, il ne faudra pas trop réfléchir, car les stocks partent vite. Toutefois, avant de passer votre commande, vous avez certainement besoin de connaitre la fiche technique du produit concerné.

L’Oppo Reno4 Z possède un écran AMOLED de 6,58 pouces avec une définition de 2400 X 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 60 Hz. Il est ensuite équipé d’un processeur Snapdragon 765G avec une mémoire RAM de 8 Go et un espace de stockage de 128 Go. Son autonomie est également correcte grâce à sa batterie de 4020 mAh qui vous permettra de tenir votre journée complète si vous avez une utilisation raisonnable. Pour les plus gourmands, vous pourrez compter sur la charge rapide.

