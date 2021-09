OPPO Reno6 5G : un des meilleurs smartphones à moins de 500€

Des cadeaux offerts

Même s’il est difficile de rester insensible aux caractéristiques dignes d’un smartphone haut de gamme du OPPO Reno6 5G, il est encore plus compliqué de résister à son tarif des plus attractif. Il est, en effet, vendu au prix de 499,90 euros et s’accompagne une offre de lancement disponible jusqu’au 30 septembre 2021 inclus qui permet d’obtenir de bien sympathiques bonus sans surcoût. Le pack d’accessoires, d’une valeur de 149 euros, contient une coque de protection ainsi que les excellents écouteurs sans fil Enco Free 2.

Un photophone hors pair

L’un des principaux attraits du OPPO Reno6 5G est son appareil photo, composé d’un triple capteur, dont un module principal de 64 MP avec une ouverture de f/1.7 et l’autofocus à détection de phase. Il peut être utilisé de deux manières : soit pour prendre des photos de 64 MP ultra haute définition, soit pour prendre des photos de 12 MP qui seront plus lumineuses grâce à la technique du pixel-binning. Cette dernière permet de sortir de beaux clichés même quand les conditions lumineuses ne sont pas favorables.

Le smartphone dispose ensuite du traditionnel ultra grand-angle, de 8 MP et f/2.2, qui offre ici un champ de vision élargi de 119° pour que toute la scène tienne bien dans le cadre de la photo. Enfin, le dernier module est un objectif macro dont la mission est d’aider à faire des gros plans très serrés. En bonus, nous avons aussi un capteur de température des couleurs, dont le rôle est d’enregistrer en temps réel la balance des blancs d’une scène afin d’obtenir sans effort un meilleur rendu des couleurs.

L’OPPO Reno6 5G n’est pas en reste en matière de vidéo. Il peut enregistrer des clips en qualité 4K à 30 fps, mais jouit surtout de fonctionnalités additionnelles qui vont permettre de personnaliser et d’appliquer des effets avancés à ses créations. Le mode Portrait Pro permet de flouter l’arrière-plan tout en y créant des petits spots de couleur, et il fonctionne de jour comme de nuit.

La technologie Live HDR va, quant à elle, optimiser la vidéo en fonction de la lumière ambiante, pour obtenir de bons résultats même en contre-jour. Et couplée avec le mode Ultra Nuit, Live HDR peut même être exploité quand il fait sombre. L’embellissement par l’IA va gommer les imperfections du visage, alors que le Focus Tracking Video verrouille la mise au point sur un sujet en mouvement, bien utile pour filmer du sport ou votre chien en train de courir partout. Toujours en vidéo, OPPO propose le mode Portrait couleur IA, qui fait passer l’arrière-plan en noir et blanc tout en conservant le sujet en couleurs pour un effet “waouh” garanti.

En photo et en vidéo, l’OPPO Reno6 5G met clairement la barre très haut.

Un design résolument premium

Avec son format plutôt compact, son poids léger (182 grammes) et ses matériaux de qualité, le smartphone est agréable à prendre en main. On apprécie la finition mate brillante au dos des appareils, qui permet au panneau dorsal de capturer la lumière et d’étinceler sans pour autant laisser de traces de doigts. Les deux coloris, Bleu Arctique et Noir Stellaire, sont esthétiquement très travaillés.

L’écran de 6,43 pouces est mis à l’honneur et occupe plus de 88% de la surface avant du OPPO Reno6 5G. De quoi profiter au mieux de la technologie AMOLED, des 409 pixels par pouce et de la fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, le tout sous un format allongé 20:9. Son lecteur d’empreintes est positionné sous la dalle pour plus de confort.

Une recharge supersonique

Grâce au SuperVOOC 2.0 du fabricant, l’OPPO Reno6 5G bénéficie d’une puissance de charge de 65W. Le smartphone peut aussi remonter le niveau de sa batterie de 4300 mAh de 0 à 100% en 28 minutes seulement. Et en cinq minutes, c’est 25% de l’accumulateur qui est rechargé, pour des heures d’utilisation.

Propulsé par le SoC MediaTek Dimensity 900, gravé dans une finesse de 6nm, le smartphone propose des performances lui permettant d’assurer une navigation fluide, une ouverture rapide des applications et de bons rendus en jeu.

La version Pro, pour ceux qui veulent aller encore plus loin

Précisons également que l’OPPO Reno 6 Pro 5G, qui dispose d’une fiche technique encore plus séduisante que le OPPO Reno 6 5G de base (capteur photo principal IMX766, téléobjectif avec zoom optique 2x, plus grand écran, batterie plus imposante et puce Snapdragon 870), est disponible au tarif de 799,90 euros. Une bonne alternative pour les consommateurs en quête d’un smartphone premium. Et là encore, l’offre de lancement est alléchante puisque sont offerts une coque de protection en silicone, un bracelet connecté OPPO Band Style et surtout des écouteurs sans fil haut de gamme avec réduction active du bruit, les OPPO Enco X.

Cet article est une publication sponsorisée par OPPO.