OPPO Reno6 Pro 5G : un smartphone aux spécifications premium

Performant, doué en photo et en vidéo, doté d’une bonne autonomie et d’une vitesse de recharge supersonique, constitué de matériaux premium, l’OPPO Reno6 Pro 5G est un smartphone à ne pas manquer en cette rentrée 2021. Son petit frère, l’OPPO Reno6 5G séduira ceux qui ont un budget un peu plus serré.

Une offre de lancement irrésistible

Les phases de lancement sont toujours un moment propice pour profiter de cadeaux supplémentaires. Et l’OPPO Reno6 Pro 5G ne déroge pas à la règle. Vendu au prix de 799,90 euros, il bénéficie jusqu’au 30 septembre 2021 inclus d’une offre de lancement des plus alléchantes. Le smartphone haut de gamme est en effet livré avec trois accessoires dont le total de la valeur atteint 239 euros. Les cadeaux sont des écouteurs true wireless Enco X avec réduction active du bruit, un bracelet connecté Band Style et une coque de protection en silicone.

Sachez que si vous cherchez un smartphone plus abordable financièrement l’OPPO Reno6 5G devrait vous convaincre. Vendu au prix de 499,90 euros, il propose une expérience complète et affiche un rapport qualité-prix très intéressant. Et lui aussi vient avec quelques récompenses pour les acheteurs du mobile jusqu’au 30 septembre : des écouteurs sans fil Enco Free 2 et un étui de protection.

OPPO Reno6 Pro 5G, un design léché

Premier élément qui saute aux yeux lorsque l’on a la version Pro en main : c’est une véritable réussite esthétique, aussi agréable pour les yeux qu’il est confortable à manipuler. Son revêtement anti-traces de doigts permet de conserver un effet brillant tout en évitant de salir l’appareil, et OPPO parvient à conserver un poids léger (188 grammes) et des dimensions compactes (160,8mm x 72,5mm x 7,99mm) malgré l’intégration d’un grand écran de 6,5 pouces. Le constructeur réalise cette prouesse notamment en parvenant à rogner les bordures autour de la dalle, cette dernière occupant plus de 92% de l’espace frontal. De quoi s’immerger pleinement dans l’écran.

Celui-ci affiche une définition 2400 x 1080 pixels au ratio allongé 20:9. L’OPPO Reno6 Pro 5G profite ainsi d’une densité de pixels élevée avec plus de 400 pixels par pouce pour une qualité d’affichage supérieure à la moyenne. Et les bonnes surprises ne s’arrêtent pas là puisque la dalle jouit également d’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz afin d’améliorer la fluidité des animations, de la navigation, et gagner des images par seconde en jeu.

Une puce aux performances haut de gamme

L’OPPO Reno6 Pro 5G est propulsé par l’un des meilleurs SoC de Qualcomm : le Snapdragon 870 gravé en 7nm, une puce au CPU octa-core disposant notamment d’un cœur Kryo 585 cadencé à 3,2 GHz pour les tâches les plus lourdes. Les joueurs pourront s’en donner à cœur joie pour profiter des meilleures performances gaming sur le bel écran du smartphone, surtout que l’immersion sonore est aussi au rendez-vous grâce à l’intégration de haut-parleurs stéréo. Et pour parfaire l’expérience, OPPO a eu la bonne idée d’ajouter un moteur de vibrations offrant un retour haptique.

Avec ses 12 Go de RAM, le mobile n’a aucun mal à gérer le multitâche, avec la possibilité de garder ouvertes de nombreuses applications en arrière-plan pour un accès instantané à là où on l’avait laissée. Et ses 256 Go d’espace de stockage permettent d’installer sans se soucier de problèmes de mémoire un grand nombre d’applications et de jeux, tout en conservant en local ses vidéos et photos de haute qualité.

La meilleure recharge filaire du marché

Malgré son grand écran lumineux et sa puissance, l’OPPO Reno6 Pro 5G bénéficie d’une belle autonomie grâce à sa batterie d’une capacité de 4500 mAh. Et surtout, celle-ci peut être rechargée entièrement en seulement 31 minutes avec la technologie de recharge rapide et sécurisée SuperVOOC 2.0, qui délivre une puissance de charge jusqu’à 65W. Branché pendant seulement 5 minutes, le smartphone gagne plusieurs heures d’autonomie.

Ne craignez pas la surchauffe, OPPO y a aussi pensé et a pris grand soin de concevoir un système de refroidissement efficace, composé notamment d’une grande chambre à vapeur.

Un fabuleux photophone

L’OPPO Reno6 Pro 5G fait aussi des merveilles en photographie. Son capteur photo principal IMX766 de 50 MP et ouverture f/1.8 a été co-développé avec Sony. Il est accompagné d’un téléobjectif de 13 MP et f/2.4 autorisant un zoom optique 2x, d’un ultra grand-angle de 16 MP et f/2.2 ainsi que d’une lentille macro 2 MP et f/2.4.

Il n’est pas en reste sur la vidéo avec la capacité d’enregistrer en qualité 4K à 60 images par seconde. La caméra peut aussi compter sur bon nombre de fonctionnalités logicielles et d’intelligence artificielle visant à améliorer les vidéos shootées avec l’appareil. Le nouveau mode Portrait Pro Video permet d’appliquer un effet bokeh cinématique en arrière-plan d’une scène, comme pour le mode portrait en photo. L’option de Focus Tracking permet de conserver la mise au point sur le sujet, même en mouvement, et la vidéo peut également être améliorée par l’IA pour optimiser la lumière dans des conditions difficiles : nuit, contre-jour…

