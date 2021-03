OPPO va présenter son premier smartphone pliant au deuxième trimestre de 2021

Les téléphones pliants permettent une plus grande productivité qu’un smartphone avec un design classique, et se veulent souvent être à mi-chemin entre un téléphone et une tablette.

OPPO X Nendo – Crédit : OPPO

Samsung et Huawei sont déjà présents sur le marché des smartphones pliants. Cependant, ceux-ci pourraient bientôt être rejoints par d’autres fabricants. En effet, on sait que Google, Xiaomi et OPPO vont bientôt présenter des smartphones pliants qui utiliseront des écrans de Samsung.

On sait qu’OPPO travaille depuis 2018 sur un smartphone pliant, et celui-ci pourrait enfin arriver d’ici quelques mois. D’après Digital Chat Station, l’appareil sera dévoilé dès le deuxième trimestre de cette année, et sa présentation pourrait avoir lieu autour du mois de juin.

Quelle forme aura le smartphone OPPO pliant ?

Selon TheElec, OPPO souhaiterait concevoir un téléphone à clapet comme le Galaxy Z Flip avec un écran de 7,7 pouces. L’écran externe serait beaucoup plus petit, puisqu’il ne mesurerait qu’environ 2 pouces. En conséquence, il ne s’agirait pas d’un format tablette, comme c’est le cas du Samsung Galaxy Z Fold 2 ou du nouveau Huawei Mate X2.

On sait également que son écran sera fourni par Samsung. On imagine qu’il embarquera les meilleurs composants du marché tels qu’un processeur Snapdragon 888, au moins 12 Go de RAM et 256 à 512 Go de stockage. Enfin, on espère aussi qu’il utilisera les mêmes capteurs photo que le nouveau OPPO Find X3 Pro, que nous avons déjà pu tester.

OPPO avait présenté un concept similaire révolutionnaire, nommé Nendo. Celui-ci dispose d’un système d’écrans pliants avec trois charnières, du jamais vu sur un smartphone. Cependant, il semble que l’OPPO pliant de 2021 se contente d’un design plus classique, à l’image de celui du Galaxy Z Flip.

Il n’est pas étonnant de voir OPPO se lancer également sur le marché des smartphones pliant. Récemment, le fabricant chinois avait dévoilé un téléphone innovant, l’OPPO X 2021. Il s’agit d’un smartphone déroulable de 6,7 à 7,4 pouces, et nous avions eu la chance de pouvoir le prendre en main.

Source : Weibo