Oppo Watch 41 mm : une bonne montre Wear OS à prix cassé chez RueduCommerce

Si actuellement vous êtes à la recherche d’une montre connectée, l‘Oppo Watch 41 mm bénéficie d’une belle réduction de 60 € chez RueduCommerce. Son tarif passe donc de 239 € à 189 €, soit un prix à ne pas rater.

Oppo Watch 41 mm à petit prix chez RueduCommerce

Les montres connectées sont très pratiques, car elles sont généralement simples d’utilisation et peuvent accompagner les sportifs dans leur pratique. Grâce à l’Oppo Watch, vous pourrez suivre votre fréquence cardiaque, recevoir vos diverses notifications, suivre vos efforts quotidiens et également suivre votre rythme de sommeil.

A savoir que cette montre connectée est équipée d’un écran AMOLED de 1,6 pouce avec deux boutons sur le côté pour naviguer dans ses menus. Avec son processeur Snapdragon Wear 3100 et 1 Go de mémoire vive, vous n’aurez pas de soucis pour gérer vos différentes applications ou encore pour personnaliser le thème de votre montre. Pour le stockage, la montre dispose de 8 Go de mémoire interne, autant dire de quoi stocker votre musique et bien plus encore.

Petit bémol concernant l’autonomie, avec une batterie de 300 mAh, vous pourrez tenir une journée environ. Heureusement, grâce au système de charge ultra rapide, votre outil connecté sera rechargé en moins d’une heure. Toutefois si ce produit ne vous correspond pas, vous pouvez consulter notre comparatif des meilleures montres connectées.