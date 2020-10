Orange lance ses forfaits 5G, de 15 à 80 euros

Les futurs clients seront ravis d’apprendre que les nouveaux forfaits ne sont pas beaucoup plus chers que les forfaits 4G.

Forfaits 5G Orange, capture d’écran – Crédit : Orange

Orange a donc annoncé 4 nouveaux forfaits 5G que vous pouvez voir sur l’image ci-dessus. Le premier est disponible à 24,99€/mois pendant 12 mois puis 39,99€/mois, mais le prix d’entrée baisse à 14,99€/mois pendant 12 mois puis 29,99€/mois si vous êtes clients Open.

C’est-à-dire que si vous possédez déjà un abonnement internet chez Orange, vous pouvez bénéficier de 10 à 15 euros de réduction suivant le forfait choisi.

Concernant les forfaits 5G, on remarque que le forfait 4G qui proposait 120 Go de data pour 49,99€/mois pendant 12 mois puis 64,99€/mois a disparu. Les enveloppes de data supérieures à 100 Go semblent dorénavant réservées aux forfaits 5G.

Les forfaits 5G ne sont pas beaucoup plus chers que leurs équivalents 4G

Ces nouveaux forfaits 5G ne sont finalement pas beaucoup plus chers que les forfaits 4G qui ont des enveloppes de data équivalentes. Par exemple, le forfait 4G 70Go est proposé à 19,99€/mois, contre seulement 5 euros supplémentaires pour le forfait 5G équivalent. De plus, un forfait 80 Go 4G vous coutera à 29,99€/mois, contre 5 euros supplémentaires pour le forfait 100 Go 5G.

Néanmoins, les prix s’envolent sur les dernières offres, car celles-ci proposent beaucoup plus de data que les forfaits 4G. En effet, les forfaits 4G se limitent à 80 Go de data, quand les deux derniers forfaits 5G les plus chers proposent 150 Go de data ou des données mobiles illimitées, au prix très élevé de 79,99€/mois pendant 12 mois puis 94,99€/mois. Free devrait également proposer un forfait 5G en illimité.

Orange précise que la 5G sera disponible à partir du mois de décembre, et qu’il faudra bien évidemment avoir un téléphone compatible 5G et se trouver dans une zone couverte par le réseau 5G pour en profiter. Si vous choisissez de souscrire à ces offres dès maintenant, celles-ci ne vous permettront pour l’instant que d’utiliser le réseau 4G.

Source : Orange