Ordinateur de 1989 qui mine du Bitcoin à perte, tout comprendre sur la brutalité de l’éruption aux Tonga et savoir pourquoi autant de projets LEGO Ideas sont abandonnés, c’est le récap’

Au menu de ce récapitulatif : un vieil ordinateur de 1989 qui mine du Bitcoin à perte, les explications scientifiques de la violente éruption aux Tonga et comprendre pourquoi tant de projets LEGO Ideas sont abandonnés.

Un ordinateur qui mine du Bitcoin… à perte ?

Certains bidouilleurs n’hésitent pas à trafiquer d’anciennes machines pour éprouver leur capacité à miner des cryptomonnaies. Datant de 1985, le Toshiba T3200SX a réussi à relever le défi à son rythme ! Sauf que ce n’est pas du tout rentable.

À lire : Cet ordinateur de 1989 peut miner du Bitcoin… à perte

L’éruption volcanique aux Tonga expliquée par des scientifiques

Qu’il s’agisse du bang supersonique ressenti jusqu’au Royaume-Uni à plus de 15 000 kilomètres, des millions d’éclairs qui partent du cratère ou des multiples tsunamis qui ont ravagé les îles avoisonantes, on vous explique ici et avec l’aide de météorologues et de volcanologues ce qu’il se passe aux Tonga.

À lire : Tsunamis, violentes éruptions, ondes de chocs, que se passe-t-il aux Tonga ?

Éruption Hunga Tonga-Hunga Ha’apai capturée par le satellite Himawari 8 (image du domaine public)

Pourquoi tous ces projets de sets LEGO sont abandonnés ?

LEGO Ideas est une plateforme de crowdsourcing qui permet de voter pour des sets LEGO conçus par des fans regorge de milliers de projets. Cependant, seulement quelques-uns d’entre eux arriveront à la phase finale et seront développés par LEGO, comme ce set LEGO assez fou Breath of the Wild. Et la question que nous nous sommes posés aujourd’hui, c’est de savoir pourquoi.

À lire : LEGO Ideas : pourquoi autant de projets ont-ils été rejetés en 2021 ?