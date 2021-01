Ordinateur portable Asus Zephyrus G14 à 1399€ chez Boulanger

Chez Boulanger, le PC portable Asus ZEPHYRUS G14 et sa RTX 2060 est à 1399€.

Boulanger propose une remise intéressante de plus de 20% sur l’ordinateur portable Asus ZEPHYRUS-G14-GA401V-110T, son prix passe de 1799€ à 1399€.

Avec ses fonctionnalités ultra-puissantes, cette machine de guerre va vous permettre de vivre une expérience de jeu fantastique. Autant dire que les adeptes vont vite devenir accros.

Comparatifs et tests des meilleurs PC portables 2020 par marque

PC portable Asus Zephyrus : remise de 20% chez Boulanger

Si vous êtes à la recherche d’un PC portable gaming celui-ci devrait vous intéresser. En effet ses caractéristiques pourraient bien le placer rapidement dans notre guide des meilleurs PC gaming.

Ce dernier né de l’écurie Republic of Gamers, coche toutes les cases pour vous assurer une qualité de jeu irréprochable. Équipé d’un écran 2k d’une définition de 2048 x 1080 pixels et associé à une carte graphique NVIDIA RTX 2060 Max-Q, les performances proposées seront à la hauteur de vos attentes. Oui, pas de RTX 30xx de dernière génération, mais la 2060 demeure très performante et surtout compatible ray-tracing.

Pour vos jeux les plus récents pas de problème, avec son processeur AMD Ryzen 9 dernières générations ultra-puissant ils tourneront parfaitement et grâce à sa batterie robuste vous pourrez jouer jusqu’à 7 heures sans interruption.

Côté utilisation et sécurité, le capteur d’empreintes digitales assurera une protection optimale de vos données. Quand à la technologie de refroidissement intelligent, les ventilateurs intégrés permettront de chasser la poussière et donc d’améliorer la durée de vie du système.

Caractéristiques détaillées :