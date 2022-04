Orphelin de ses LEGO, un garçon ukrainien reçoit des briques du monde entier

Les petites briques se sont immiscées dans le conflit en Ukraine qui continue de faire des ravages. Citizen Brick avait notamment levé 130 000 euros pour l’association Direct Relief en produisant des LEGO à l’effigie de Zelensky. Ces derniers jours, un élan de solidarité a fleuri pour soutenir un petit garçon ukrainien réfugié en Irlande avec sa famille.

Son père a notamment lancé un appel sur le groupe Facebok Help Ukrainians in Ireland. Il explique que son fils de 11 ans est un constructeur de LEGO qui met sur pied ses propres créations sans instructions. Il partage notamment ses réalisations sur son compte Instagram et sur sa chaîne YouTube. « Nous avons laissé tous nos LEGO en Ukraine. Aidez moi s’il vous plaît », implore son père, exhortant la communauté à envoyer « des LEGO de n’importe quelles taille et couleur » afin que le jeune garçon puisse continuer à exercer sa passion.

À lire > Fortnite reverse ses bénéfices à l’Ukraine

Des LEGO pour un jeune réfugié ukrainien

Il n’en fallait pas plus pour que les internautes se mobilisent pour envoyer des LEGO au constructeur en herbe. Interrogé par RTE, le père a confié qu’ils avait déjà reçu les premiers dons à l’hôtel dans lequel ils logent. « Il est ravi. Il commencera par quelque chose de simple, mais de très important. Il construira le drapeau de l’Irlande – ce pays si grand et si beau ».

En farfouillant sur son compte Instagram fort de plus de 7000 abonnés, nous sommes tombés sur une photo datant de plusieurs mois où il apparaît avec son frère aux côtés d’un soldat russe . « Nous aimons tout ce qui se rapporte à l’armée », peut-on lire en légende. À l’aune de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a éclaté par la suite, ce cliché et cette affirmation laissent pantois.

Crédit : Instagram lego_boy_star

La fascination militaire de lego_boy_star s’incarne également dans ses créations. Illustration avec cette vidéo où il fabrique un fusil d’assaut en LEGO. Pas sûr que l’entreprise danoise apprécie l’initiative…

Source : RTE