Oscars 2022 : Sean Penn appelle au boycott si Zelensky n’est pas invité

Politique et cinéma ne vont pas faire bon ménage dans les prochaines semaines. Alors le conflit russo-ukrainien n’est pas prêt de s’éteindre, les sanctions continuent de s’abattre sur Poutine. Outre le retrait de grandes marques du pays, ce sont désormais les stars qui espèrent compter dans la bataille. Et les Oscars pourraient être une tribune d’envergure pour réaffirmer un total soutien à l’Ukraine. C’est en tout cas ce que semble penser le comédien Sean Penn. Ce dernier souhaite que l’Académie invite le président Zelensky à s’exprimer en direct.

Sean Penn contre les Oscars – Crédit : The CW

Si son appel n’est pas entendu, Penn entend alors appeler au boycott ferme et total de la cérémonie. De nombreux comédiens semblent déjà prêts à le soutenir dans sa démarche.

Oscars 2022 : Zelensky ou le boycott !

« Beaucoup pensent que ce n’est pas un lieu pour faire de la politique. Il n y a rien de plus grand que de pouvoir donner la parole à Zelensky et j’espère que l’Académie le comprendra. Et c’est en plus un homme de cinéma, qui jouit déjà d’une carrière longue et fructueuse dans ce domaine. Mais j’ai cru comprendre que ce n’était pas à l’ordre du jour. Comment ne pas soutenir des gens qui prennent des balles et des bombes pour notre propre liberté ? Si c’est vraiment leur choix, il est tout simplement obscène ! » explique ainsi Penn dans une longue tribune. C’est pourquoi l’acteur appelle à boycotter la cérémonie le cas échéant.

Tout cela semble en réalité une décision prise pour ne pas agiter une nouvelle fois les tensions entre les USA et la Russie. Il y a probablement un sentiment de peur, malgré les tentatives de Biden pour affirmer le soutien du pays face à Poutine. Mais l’Académie ne veut pas entrer sur ce terrain miné, sûrement à tort pour beaucoup. La cérémonie 2022 rimera donc plus que jamais avec polémique, c’est à prévoir.

Ce qui devait être une fête pourrait donc rapidement virer au cauchemar. Car si les stars boudent la cérémonie, la soirée sera fortement compromise. Mais cela n’est évidemment qu’anecdotique comparé au drame qui se joue aux portes de L’Europe.

