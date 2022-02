OSOM OV1 : le smartphone héritier de l’Essential Phone pourrait être révélé cet été

OSOM OV1 © OSOM

Vous vous souvenez de l’Essential Phone ? Le smartphone, créé par une équipe qui comprenait Andy Rubin — le soi-disant « père d’Android » — était sorti en août 2017. Après s’être vite retrouvé en rupture de stock, l’entreprise annonçait début 2020 qu’il ne recevrait plus de mises à jour.

Plus tard, Andy Rubin aurait annulé tous les plans concernant un éventuel Essential Phone 2, au plus grand dam de ses aficionados. L’ingénieur se serait toutefois attelé au développement d’un autre type de téléphone, qui utiliserait l’IA, comporterait un écran plus petit et se commanderait avant tout par commandes vocales. De cette idée est né le projet OSOM OV1, un très joli smartphone qui pourrait être dévoilé cet été.

OSOM OV1, un joli smartphone Android axé sur la confidentialité

Une partie l’équipe qui bossait sur l’essentiel Phone a donc créé un nouveau combiné qui devrait sortir cette année, l’OSOM OV1. OSOM est l’acronyme de Out of sight, Out of mind (« Loin des yeux, Loin du cœur ») dans sa traduction en français et se prononce comme le mot awesome (« génial »). Puisqu’il s’apprête à mettre l’accent sur la confidentialité, OV1 signifie Vault 1 (« coffre numéro 1 »).

Outre l’accent susmentionné sur la confidentialité des utilisateurs, l’appareil serait vraisemblablement facile à réparer. Il profiterait également de la recharge rapide. L’entreprise a, par ailleurs, récemment interrogé des gens sur LinkedIn pour qu’ils choisissent son coloris. La couleur gagnante parmi les quatre proposées (Solar Yellow, Borealis Green, Twilight Blue, and Dusk Purple) était Borealis Green.

Alors que l’entreprise espérait à l’origine présenter le téléphone au MWC de Barcelone, qui aura lieu du 23 février au 3 mars, le directeur marketing de l’entreprise a récemment indiqué que l’OSOM OV1 pourrait sortir (ou être dévoilé) à l’été 2022.

Jason Keats, membre de l’équipe d’Essential et P.-D. G. d’OSOM, a déclaré que Google avait pour habitude de se fâcher contre eux à cause de l’Essential Phone. Il paraîtrait que les mises à jour d’Android étaient « trop rapides » sur le téléphone…

