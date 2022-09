Où regarder la conférence Honor à l’IFA 2022 ?

Honor continue son émancipation. Depuis sa séparation de Huawei, la marque chinoise cherche à asseoir sa nouvelle identité. Un virage qui emporte ses fans et des anciens utilisateurs de Huawei, notamment.

En sortant le Magic4 Pro, le constructeur a prouvé qu’il était capable de proposer des appareils très haut de gamme. 1100 € pour un smartphone, on n’attendait pas Honor sur ce créneau. Et pourtant, le produit est bon. La conférence d’Honor à l’IFA sera l’occasion de découvrir ses prochains produits et la stratégie retenue pour les prochains mois.

Les Honor Pad 8 et Honor 70 attendus ce soir

Côté produits, on s’attend à voir la Honor Pad 8 et le Honor 70, déjà présentés en Chine il a quelques mois. La Honor Pad 8 est une tablette de 12 pouces propulsée par un Snapdragon 680 et 4 Go de RAM. Dotée d’un écran LCD (2000 x 1200 px), elle dispose d’une grosse batterie de 7250 mAh et de huit haut-parleurs. Tablette d’entrée de gamme, elle est annoncée à 320 € en Angleterre.

Le Honor 70 signe le retour de Honor sur le marché du smartphone milieu de gamme. Snapdragon 778G Plus 5G 128 Go de stockage et 8 Go de RAM. Honor choisit un écran 120 Hz et une charge 66 Watts. De belles specs pour un smartphone qui devrait tourner aux alentours des 500 €. Avec le Honor 70, l’accent est surtout mis sur la photo avec l’utilisation de trois capteurs, dont le Sony IMX800 de 54 Mpx, le plus grand capteur photo mobile derrière le Samsung Isocell HM3. En ce sens, il surpasse l’IMX766 des Honor Magic4 Pro et Oppo Find X5 Pro, deux smartphone à plus de 1000 €.

Animée par George Zhao, PDG de Honor, et Tony Ran, Président de Honor Europe, l’évènement sera diffusé en ligne sur la chaîne YouTube de Honor à partir de 17h.