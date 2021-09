P5 de XPeng Motors : la conduite autonome en ville est un succès

Lors d’une récente vidéo, que vous pouvez visionner ici, XPeng Motors a mis à l’épreuve son nouveau système de navigation autonome NGP (pour City Navigation Guided Pilot). On peut y voir le prochain véhicule électrique de la firme, la P5 EV, se frayer habilement un chemin au cœur de Guangzhou, en Chine. Cette ville héberge par ailleurs le siège social de XPeng. La P5 est considerée comme la prochaine « tueuse » de Tesla Model 3.

P5 en ville – Crédit : XPeng

La P5 navigue donc proprement et d’une manière fluide, effectuant des manœuvres précises. Elle reconnait les feux rouges, évite les voitures en stationnement et réagit aux clignotants des autres véhicules. Le système NGP engage aisément les ronds-points, et effectue des virages nets et précis. Le véhicule dans la vidéo est équipé de la technologie LiDAR, basée sur le système ADAS X-PILOT 3.5.

XPeng P5 : deux fois moins chère qu’une Tesla Model 3

La XPeng P5 commencera à être livrée le mois prochain en Chine. Le modèle de base sera équipé du système X-PILOT 2.5. Le passage à la version 3.0, qui permet la conduite autonome sur route et autoroute est une option payante. Cette dernière ne permettant pas la conduite en ville, le client devra mettre a niveau son véhicule vers la version 3.5, qui elle permet l’utilisation du NGP. Cette mise a jour est elle aussi en option.

Le véhicule est une berline 100% électrique animée par un moteur de 155 kW, soit environ 208 chevaux. Le 0 à 100 km/h est atteint en 7,5 secondes, pour une vitesse de pointe de 175 km/h. XPeng propose trois différents packs de batteries pour sa voiture, affichants de 460 à 600 km d’autonomie. Le prix de départ serait de 20.800 €, soit deux fois moins cher qu’une Tesla Model 3. XPeng a déclaré vouloir vendre la P5 EV en Europe également, mais il n’y a actuellement aucune date officielle.

Source : eletrek