Pack Gigabyte est au prix incroyable de 94,99 €

Si vous avez besoin de changer votre souris ou votre clavier, ce bon plan est idéal pour vous. En effet, pour un tarif très abordable vous allez pouvoir changer complétement votre équipement. Le pack Gigabyte comprenant le clavier, la souris et le tapis est à 94,99 € au lieu de 140 € environ habituellement.

Le pack Gigabyte est à moins de 100 € chez Cdiscount

Chez Cdiscount pour moins de 100 €, vous allez donc pouvoir acheter un clavier Aorus K1, une souris Aorus GM-Aorus M2 ainsi que son tapis de souris Aorus GP-AMP900. Idéal pour les gamers, ce pack va vous permettre de gagner en confort et de développer vos performances de jeu. A noter que le clavier est particulièrement réactif et qu’il fait peu de bruit. Concernant les options, il est équipé du rétroéclairage, vous pourrez donc programmer vos enchainements et ainsi donner du style à votre clavier ainsi qu’à votre partie de jeu.

La souris filaire pèse 76 grammes et est utilisable aussi bien par les droitiers que par les gauchers. Elle possède un capteur optique Pixart 3327 avec sensibilité réglable jusqu’à 6200 dpi. Le tapis de souris vous apportera tout le confort nécessaire grâce à son revêtement en silicone souple. Ses dimensions sont de 900 X 360 X 3 mm.