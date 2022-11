Pack Nintendo Switch Mario Kart Lapins Crétins passe à moins de 290 €

Voici un beau cadeau pour Noël 2022 qui devrait plaire à de nombreuses personnes. Pour faire quelques économies, l’idéal est de profiter des bons plans pour effectuer vos commandes. Le pack Nintendo Switch Mario Kart Lapins Crétins est à 289,99 € seulement.

Pack Nintendo Switch Mario Kart Lapins Crétins > 289,99 € chez Cdiscount

Le Cyber Monday est certes terminé mais quelques offres sont maintenues. Par exemple, chez Cdiscount, vous allez pouvoir encore commander ce pack Nintendo Switch Mario Kart Lapins Crétins. En effet, pour le moment et dans la limite des stocks disponibles, il est toujours à 289,99 €.

Cette offre est tout à fait correcte puisque le prix est supérieur à 20 € que le prix conseillé pour la console vendue seule, c’est donc le moment d’obtenir un jeu fun et familial pour pas grand chose. Ce jeu promet des parties animées et très drôle avec les petits comme les grands, soit un jeu parfait pour passer l’hiver au chaud en famille ou entre amis. Ce sont donc au total 4 mondes qui sont à explorer avec des aventures et des énigmes à résoudre. Les adultes retrouveront bien évidemment leurs personnages fétiches puisque ce sont 40 personnages qui sont représentés en tout dans le jeu.

Vous pourrez jouer à deux en local en mode versus ou en coopération.