Pack Oppo A74 + écouteurs sans fil est à prix mini

Alors que le pack Xiaomi Redmi Note 10S est toujours en promotion chez Boulanger c’est au tour de l’Oppo A74 et de ses écouteurs d’être à petit prix. En effet chez Darty et à la Fnac le pack Oppo A74 avec les écouteurs Oppo Enco Air True est à 269 €.

Toutefois avant de vous laisser séduire pour ce pack, voici quelques caractéristiques techniques à connaître avant de valider votre panier. Le smartphone possède un écran IPS LCD de 6,5 pouces avec une définition FHD+ 2400 x 1080 pixels avec un taux de rafraichissement à 90 Hz. Son processeur est un Snapdragon 480 de Qualcomm avec 8 Go de RAM. L’autonomie est plus que correcte grâce à sa batterie de 5000 mAh qui vous permettra de tenir amplement votre journée, comptez une heure et demie pour charger complètement votre smartphone.

