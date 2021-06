Pack Oppo Reno4 Z + écouteurs passe à 269 € chez Boulanger

Chez Boulanger, le pack Oppo Reno4 Z avec ses écouteurs n’a jamais été à un prix aussi bas. En effet, le site baisse encore son tarif et cette fois le smartphone accompagné de ses écouteurs sont à seulement 269 € au lieu de 329 €.

Pack Oppo Reno4 Z avec 5G est à prix réduit

Si vous comptiez changer votre smartphone sans vous ruiner c’est le moment de profiter de cette belle offre chez Boulanger. En effet le pack contenant le smartphone Oppo Reno4 Z compatible 5G et les écouteurs W31 voit son prix chuter à 269 €.

Avant d’effectuer votre commande, vous avez certainement envie de connaître plus de détails sur les caractéristiques techniques de ce produit. Sachez qu’il possède un écran de 6,6 pouces Full HD, de 4 capteurs, d’un processeur Mediatek Dimensity 800 5G avec 8 Go de RAM avec un espace de stockage de 128 Go. Sa batterie de 4000 mAh n’est certes pas son point fort mais avec une utilisation raisonnable vous devriez pouvoir tenir la journée complète. Pour les photos il possède 4 capteurs 48 + 13 + 8 + 8 mégapixels et il est équipé du système d’exploitation mobile Android 10 avec ColorOS 7.1.

Dans le doute pensez à consulter notre comparatif des meilleurs smartphones ainsi vous trouverez certainement le smartphone qui correspond à vos besoins et à votre budget.