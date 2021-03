Pack Philips Hue Play : boîtier + 2 lampes connectées à 299 € au lieu de 380 €

Profitez vite de ce bon plan chez Boulanger pour acheter votre pack Philips Hue Play HDMI Sync Boc. Contenant le boitier de synchronisation ainsi que deux lampes connectées, le pack passe à 299,99 € au lieu de 379,78 € soit une réduction de 20 %.

Boîtier + 2 lampes connectées Hue Play Philips sont à 299 € chez Boulanger

Grâce à ce pack, vous allez pouvoir découvrir la technologie propre à Philips : l’Ambilight. Ce système diffuse un halo lumineux de couleur autour de l’écran. En effet, l’éclairage ambiant coloré permet une meilleure immersion ainsi qu’un meilleur confort visuel, le tout dans une ambiance agréable.

Grâce au boitier qui permet de synchroniser les lumières Hue Play vous allez pouvoir obtenir un éclairage intelligent qui va s’adapter automatiquement à la diffusion de vos programmes sur votre téléviseur. Avec les deux lampes connectées présentes dans le pack vous pourrez les synchroniser directement avec le boitier et les positionner dans les endroits de votre choix. Via les ports HDMI vous pourrez relier simplement et rapidement vos lampes à votre boitier et le boitier à votre téléviseur.

Vous aurez le choix parmi 16 millions de couleurs et 50 000 nuances de lumière blanche. Grâce au design simple et épuré des lampes vous pourrez les positionner n’importe ou, elles s’intégreront parfaitement à votre intérieur.

Attention à noter que vous devez déjà posséder le pont Philips Hue V2 pour relier vos lumières au boîtier de synchronisation.