Pack Radio réveil Xiaomi + ampoule connectée est à moins de 50 €

Décidément la marque Xiaomi est à l’honneur en ce moment. En effet, en plus de son pack Xiaomi Redmi Note 10S à 219 € c’est au tour du radio réveil et de son ampoule connectée d’être à petit prix chez Boulanger. Le pack est donc à 49,99 € au lieu de 79,99 €.

Radio réveil Xiaomi et ampoule connectée sont à 49,99 €

Le radio réveil Xiaomi n’est certes pas indispensable, mais il peut se révéler très utile pour vous faciliter votre vie quotidienne. En effet, grâce à lui, dès votre réveil vous allez pouvoir consulter la météo ou encore écouter votre musique préférée. Ce n’est pas tout, grâce à Google Assistant, vous pourrez donner toutes vos consignes, mais également piloter vos autres objets connectés.

L’ampoule connectée Mi LED Smart Bulb Essential qui est livrée avec le radio réveil de Xiaomi vous permettra de choisir vos différents programmes parmi 16 millions de couleurs, et ce à l’aide de l’application Mi Home disponible sur iOS et Android. A vous de programmer la meilleure façon de vous réveiller en choisissant votre musique et l’ambiance qui vous correspond le mieux sur le moment. Un moment zen qui vous permettra d’être de bonne humeur et de passer une bonne journée pour moins de 50 € chez Boulanger.