Pack SSD externe Samsung T5 1 TO + carte micro SD 64 GO Evo Plus à 129,99 € chez Darty

Le pack comprenant le SSD externe Samsung T5 1TO plus la carte micro SD 64GO Evo Plus est à 129;99€ chez Darty.

C’est donc chez Darty que vous cette réduction est proposée. Affiché à la base à 149,99 € ce pack passe donc à 129,99 € soit une remise de 20€, c’est toujours bon à prendre.

Pack SSD Samsung et carte micro SD à 129,99€

Ce T5 de 1 To de chez Samsung allie parfaitement un design moderne et élégant avec des performances puissantes et une sécurité sans faille. En effet, il présente toutes les fonctionnalités essentielles pour vous proposer un stockage performant et sécurisé qui vous assurera un transfert de vos données rapide.

Doté de la technologie V-NAND qui combine performances incroyables et sécurité maximum et dans une coque épurée et élégante qui mesure 74 x 10,5 x 57 mm pour un poids de seulement 50 grammes, c’est le portfolio idéal pour transporter vos données partout avec vous. En USB-C 3.1, il est compatible avec les systèmes modernes.

Concernant la vitesse de transfert de ce SSD, le TurboWhite assure des débits jusqu’à 540 Mo/s, c’est-à-dire une vitesse de transfert de données 3 à 7 fois plus rapide que celle d’un disque dur externe.

De son côté, la carte SD de 64 Go offre des vitesses de 80 Mo/s pour la lecture et 20 Mo/s en écriture.

