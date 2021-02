Pack Tablette tactile LENOVO M10 avec coque de protection et station d’accueil à 219 € chez la Fnac

C’est une très belle remise que propose la Fnac sur ce pack contenant la tablette tactile LENOVO M10, sa coque de protection et sa station d’accueil. Le tout est en effet proposé pour seulement 219.99 € au lieu de 249.99 €.

Tablette LENOVO M10 et ses accessoires au prix réduit de 219,99 €

Si vous recherchez une tablette qui se transforme en assistant, c’est le produit dont vous avez besoin. Dès que vous posez la tablette tactile LENOVO M10 sur sa station d’accueil, l’assistant virtuel prend vie et va vous faciliter la votre.

Accompagnée de sa coque de protection et de sa station d’accueil, la tablette tactile va vite devenir indispensable dans votre foyer. Une fois connectée à la station d’accueil, la tablette de 10,3 pouces équipée de ses 128 Go de capacité de stockage va pouvoir se relier directement au Google Assistant, vous pourrez ensuite la contrôler directement. Grâce à elle vous pourrez connaître la météo, le trafic routier, écouter votre musique favorite ou encore vous en servir comme cadre numérique. Vous aurez aussi la possibilité de relier vos objets connectés via Google Home pour ensuite les contrôler avec la tablette.

Cette tablette est aussi parfaite pour une vie familiale bien remplie, et les enfants vont bien évidemment avoir envie de vous l’emprunter. Pas de panique puisque grâce à la fonctionnalité Kids Space de Google, la tablette en mode enfant sera adaptée et pourra diffuser des contenus ludiques et éducatifs. Vous n’avez plus qu’à craquer et à passer votre commande chez La Fnac, vous ferez une belle économie de 30 €.